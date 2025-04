'M’he apuntat a ball de bot': Ramellets respon a Rels B

Fa dos anys, el músic palmesà Daniel Heredia, conegut pel nom artístic de Rels B, llençava un dels temes romàntics més populars de la música urbana en espanyol, 'Lo que hay x aquí'. En aquesta cançó, la veu recorda les bones estones que ha viscut una parella i, alhora, es demana què se n’ha fet, de la seva ex.

Ara, dos anys més tard, Ramellets ha resolt el misteri. La jove ha pres una afició nova: 'M’he apuntat a ball de bot', canta la veu de Neus Nadal, al single 'Arrels', primer llançament del nou disc del conjunt esporlerí.

És normal, per tant que —entre classes de ball, pràctica de castanyetes, vídeos d’Instagram de Ballades a Mallorca i Madò Llucia— a ella no li hagi llegut posar-se en contacte amb el seu ex per a explicar-li-ho tot.

Això sí, guarda un record excel·lent de la relació i, si en el tema de Rels B la veu es demana per què se n’ha fet, de l’anell que li va regalar... Ella li ho deixa clar: «Duc l’anell que em regalares perquè em queda ni pintat». Ara bé, li remarca que «Qui ocupa ara el teu lloc és un ball diumenge a plaça» perquè «si te corca aquest neguit —ja que m’ho demanes tot— en un vers si vols t’ho dic: m’he apuntat a ball de bot». Misteri resolt.

No sabem si el raper de Son Gotleu ha aprofitat el dia de Sant Jordi per a comprar 'Ball de bot', el manual de madò Llucia que serà un dels llibres més venuts d’enguany.

De moment, el videoclip 'Arrels' ja és a YouTube i la cançó de Ramellets està disponible a totes les plataformes.