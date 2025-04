Ciutadella acull l'acte de presentació del llibre La història oblidada del líder republicà Teodor Canet, de Nel Martí. El llibre és el resultat d’un estudi becat per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any 2024, que gràcies a la implicació de l’editorial Col·lecció Jamma surt ara en forma de llibre.

L’acte de presentació es farà dia 25 d’abril, a les 19.30 hores, a la Sala d’actes del Casino 17 de Gener, del qual Teodor Canet fou president entre 1904 i 1907.

A l’acte, a més de l’autor, hi participarà un membre de la família de Teodor Canet i el periodista Josep Pons Fraga.

Esbós del llibre

El 14 d’agost de 1936 el republicà Teodor Canet, juntament amb quatre persones més, fou afusellat a prop de Ferreries per un grup de milicians addictes al Front Popular comandats per Pere Marquès, que poques setmanes abans s’havia autoproclamat cap militar de Menorca. Des d’aquell mateix dia s’instal·là sobre Canet el més absolut dels silencis, enterbolit per afirmacions falses i esbiaixades que desacreditaven i anul·laven la seva trajectòria com empresari i polític compromès amb el republicanisme federal, d’esquerres i menorquinista. La realitat és emperò una altra. En aquest treball es recull la biografia del republicà ciutadellenc, recuperant la seva tasca com a regidor de l’Ajuntament de Ciutadella, diputat de la Diputació Provincial i diputat a les Corts republicanes. La seva aportació va ser clau perquè l’any 1931, per primera vegada des de la desaparició de la Universitat General de Menorca l’any 1835, es recollís en un text constitucional la figura del «cabildo» o Consell Insular com a institució pròpia de govern i gestió per a Menorca i cada una de les illes. En el treball també es revisa el paper que jugà Teodor Canet en la proclamació i implementació de la República a Ciutadella l’any 1931, i en la sublevació militar esdevinguda després de les eleccions democràtiques de 1936 que, a Menorca, després d’un temps de resistència i aïllament, acabà imposant el règim dictatorial del general Francisco Franco. La recuperació de la memòria d’aquest significatiu republicà, únic diputat de Menorca que exercí com a parlamentari durant pràcticament tota la Segona República, no és només un acte de justícia històrica, sinó també de reivindicació de la radicalitat democràtica que fonamentà el republicanisme federal de Josep Teodor Canet Menéndez.