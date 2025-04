Celebració dels 50 anys de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' de Carme Riera

L'Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha presentat els detalls de totes les activitats que es duran a terme per celebrar el 50è aniversari de la publicació del llibre de Carme Riera Te deix, amor, la mar com a penyora. A l’acte, hi han assistit el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló.

L’escriptora mallorquina Carme Riera és una institució de la cultura de les Illes Balears, i té publicats més de quaranta llibres de narrativa i assaig. A més, ha obtengut els premis més importants de les lletres catalanes i reconeixements per la seva gran tasca com a escriptora, gestora cultural i investigadora. És per tot això i amb motiu del 50è aniversari de la publicació del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora, que el Govern, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, organitzarà un seguit d’activitats per a donar a conèixer l’obra de Carme Riera.

Durant l’esdeveniment s’ha anunciat el calendari d’actes que es duran a terme des del pròxim mes de maig fins a final d’any. Per als dies 3 i 4 de maig a Palma, s’ha programat una ruta teatralitzada per explicar la biografia i les obres més destacades de Carme Riera, a càrrec de la companyia Ovnipresents, dramatúrgia de Miquel Mas. El format d’aquest tipus de teatre permet acostar l’obra de l’autora d’una manera més amena al públic general, i es podrà organitzar a diferents espais de les Illes Balears, a petició d’institucions i entitats.

Entre les diferents iniciatives anunciades, està previst que l’acte central d’aquesta celebració tengui lloc el pròxim 5 de juny a la Llotja de Palma. L’acte, que se celebrarà entorn de les sis de l’horabaixa, amb la participació de la presidenta del Govern i Carme Riera. A continuació, es preveu que es presenti el documental sobre la figura de Carme Riera que coproduirà IB3, Radiotelevisió de les Illes Balears, i l’IEB.

Aquest documental, creat per una productora illenca, es presentarà en preestrena durant l’acte institucional i, més endavant, al voltant del mes de setembre, se n’emetrà per IB3 la totalitat del contingut.

A més, el mes de setembre s’inaugurarà una exposició sobre la figura i obra de Riera, amb atenció especial a l’obra homenatjada Te deix, amor, la mar com a penyora a l’Arxiu del Regne de Mallorca de Palma fins al desembre de 2025. El projecte expositiu, comissariat per Lucía Garau i Bàrbara Galmés, anirà acompanyat de diferents actes, conferències i jornades acadèmiques.

Entre els mesos de setembre i desembre s’organitzarà un club de lectura a la biblioteca de Can Sales, amb la lectura de tres obres de Carme Riera. Aquest club de lectura es tancarà amb una trobada amb l’autora el 15 de desembre de 2025, amb l'assistència de tots els participants dels clubs de lectura de les Illes Balears, entre altres convidats.

A més, amb motiu d’aquest aniversari, s’establirà un acord de col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques dels Consells Insulars i d’altres biblioteques independents perquè puguin programar la lectura del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora. Els lots de llibres i el full d’activitats que elaborarà l’IEB per dur a terme aquest projecte, estaran també disponibles a partir del mes de setembre.

Finalment, es preveu que, per la Nit de l’Art d’enguany, que també se celebra a final del mes de setembre, es pugui fer una col·laboració amb el pintor Pep Llambias. Aquesta actuació serà una intervenció literària a l’exposició de l’artista mallorquí, situada dins l’edifici del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).

El projecte inclou la creació d’un diàleg entre l’obra de Riera i l’art de Llambias, que sovint utilitza la poesia i la paraula a les composicions pròpies. La comissària, Montse Torras, dissenyarà amb els tècnics de l’IEB aquest diàleg.

Més enllà dels actes programats en el calendari dels mesos vinents, aquest mes d’abril, amb motiu del Dia del Llibre, dins l’acte de presentació de la col·lecció Illes de Paraules de l’IEB que va tenir lloc el passat dimarts, 15 d’abril, es mostrà la publicació d’un llibret de la col·lecció: Una ombra blanca, de Carme Riera. Illes de Paraules és un projecte d’aquesta institució que es tracta d’una col·lecció de llibrets que contenen el principi de l’obra d’autors de les Illes Balears. Aquests llibrets es difonen en paper, amb una proposta d’activitat de lectura, a biblioteques, centres educatius i entitats que els sol·liciten.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, apunta que «aquest Govern creu fermament en el valor de la cultura com a pilar fonamental de la nostra identitat i del nostre futur. Commemorar obres com Te deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera, és una manera de reivindicar el paper clau de la nostra cultura». A més, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, afegeix que «l’aportació de Riera al nostre patrimoni cultural és indiscutible, i és per aquest motiu que, continuant amb els objectius estratègics d’aquesta institució, des d’aquest govern hem organitzat aquesta celebració dels cinquanta anys de l’obra més coneguda de Carme Riera».