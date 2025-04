Miquel Serra: «Les llibreries incentivam l’hàbit tan sa i enriquidor de la lectura»

A Inca, la llibreria Espirafocs «ha mudat de pell» i s’ha transformat totalment. A mitjan mes de març, la llibreria ha tornat a obrir les portes després d’uns mesos de tancament, quan l’anterior llibretera va haver de deixar el negoci. El resultat és un espai que torna a estar ple de gom a gom d’històries, actualitzat en el seu funcionament i en la seva oferta, no només de llibres, sinó també d’esdeveniments, com ara les presentacions que ja han organitzat, fins i tot, abans de la seva inauguració, la qual va tenir lloc l’11 d’abril. Aquest sus va servir per a conèixer els quatre membres del nou equip gestor: Miquel Serra, Xavier Asens, Carles Sánchez i Andreu Vila. Tots ells persones amb altres oficis però que sovint escriuen, publiquen i que formen part d’un mateix club de lectura.

Miquel Serra (Eivissa, 1975) és la cara més visible del projecte perquè és al darrere del mostrador. Serra prové del sector agrari, on treballava en una associació d’agricultura ecològica com a tècnic de camp, «la seva feina somniada». Però, amb el pas dels anys i amb les ganes de fer un canvi, només es va assabentar que Cati Navarro (l’anterior llibretera) deixava la llibreria, els quatre amics es varen proposar d’agafar-ne les regnes. «El que heretam és el nom i l’espai d’Espirafocs, ja que l’activitat econòmica relacionada amb el món editorial estava totalment aturada», comença explicant-nos Serra.

L’inici

«A banda de tota la part empresarial de crear la cooperativa i tota la part laboral, que ja és un bon trull, hem hagut començar des de zero contactant amb proveïdors, estudiar els programes de gestió de llibres i, sobretot, rebre llibres i més llibres», explica Serra, només un mes després d’haver reobert una llibreria que estava pràcticament buida. «També ens passa que hem agafat això a les portes de Sant Jordi, que és com una pressió afegida, perquè és un dia que no pot fallar i estam acumulant llibres, sense saber bé si en són massa pocs o si en són molts», apunta.

Els llibres

Per a la selecció dels llibres que ofereixen, Serra assenyala que han seguit un criteri mesclat «entre el gust personal i el saber escoltar les recomanacions que et fan les distribuïdores, les quals et recomanen obres periòdicament i et van dient quins llibres hauries d’oferir en un determinat moment, i tu vas triant».

Activitats

A banda de les presentacions que ja han estat programant, com la del llibre de poemes de Maria Magdalena Gelabert o la del llibre Dona, vida, llibertat, els dimecres també ofereixen un club de lectura, de lectura filosòfica, que ja estava en funcionament, i n’estam preparant de nous. Qualsevol persona que vulgui formar-ne part només s’ha d’apropar a la llibreria.

«El que volíem fer era una llibreria que, quan algú entra sense una expectativa concreta o saber bé quin títol vol, es contagia perquè veu la gran selecció que hi ha i que s’endurà un bon llibre. La idea és que, en tenir la cafetera instal·lada, la gent pugui venir a pendre un cafè i seure a llegir un llibre, aprofitant el bonic pati de què disposa la llibreria».

Grans plataformes

Respecte a les grans plataformes com Amazon, que han afectat greument l’indústria, Serra remarca que «a una llibreria tu et contagies de l’hàbit de llegir, un hàbit sa i enriquidor que cal incentivar». En canvi, a plataformes com Amazon s’ofereixen al públic uns productes en funció del que l’usuari ha anat comprant o clicant. Unes recomanacions pensades per augmentar al màxim els beneficis de la pròpia empresa i no pensats per a tu». En canvi, assenyala que les llibreries actuen en funció de la personalitat del lector que acudeix: «Se’l mou d’un registre cap a un altre, fent unes recomanacions que l’algoritme no és capaç de predir». «Per exemple, a algú que li agrada la policíaca també li pot agradar un llibre que ha sortit fa molt poc i que està en català, i l’algoritme això no ho sap. Un llibreter sempre podrà demanar-te personalment, crear un diàleg i un intercanvi d’informació que no es crea amb aquestes grans plataformes», conclou Miquel Serra.