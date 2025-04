El Gremi de Llibreters reivindica el caràcter popular i festiu del Dia del Llibre a Palma

El Gremi de Llibreters de Mallorca ha presentat la seva campanya per a la Diada de Sant Jordi 2025 sota el lema «Sant Jordi és una festa!», una crida a viure aquesta jornada com una gran celebració col·lectiva per a totes les persones que estimen els llibres: llibreters, autors i lectors.

Sant Jordi és una de les activitats culturals més arrelades i participatives de l’any, una diada que omple els carrers de Palma amb llibres, roses, signatures d’autors i activitats per a tots els públics. Una festa amb elements de tradició, cultura i identitat única en el món que se celebra als Països Catalans, i que combina la llegenda del drac amb rituals contemporanis com el regal d’un llibre i una rosa a una persona estimada. Enguany, el Gremi vol reforçar el vessant festiva i popular de Sant Jordi amb la creació de dos caparrots propis: en Tom i na Rosa, protagonistes de la campanya d'enguany, que recorreran els carrers el 23 d’abril, acompanyats de música per a animar l’ambient i fer partícip tothom de la festa. Les paradetes de les 28 llibreries que surten al carrer serà molt similar al dels darrers anys, amb dos eixos principals: Plaça de Cort – Plaça Marquès del Palmer – Plaça Major – Carrer Sant Miquel – Plaça d’Espanya (que enguany es recupera després de les obres de l’any passat)

Via Roma – La Rambla – Passeig del Born A més, hi haurà prop de 150 signatures d’autors al carrer i mig centenar d'activitats relacionades amb Sant Jordi que s’estendran durant tota la setmana i dinamitzaran l’ambient cultural de la ciutat organitzades per les llibreries, el Consell de Mallorca, les biblioteques de l'Ajuntament de Palma i l'Institut d'Estudis Baleàrics. Amb aquesta diada, el Gremi de Llibreters vol convidar la ciutadania a sortir al carrer i celebrar junts una festa que ens connecta amb la nostra cultura i amb els llibres, reivindicant el valor de la lectura i del comerç cultural de proximitat. Miquel Ferrer, en representació del Gremi de Llibreters, ha destacat que «Sant Jordi és molt més que una llegenda; és una expressió viva del nostre amor per la lectura». A més, el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha volgut posar en valor la implicació de les institucions i ha asegurat que «des de fa dècades, el Consell de Mallorca dona un suport ferm i constant a totes aquestes activitats, especialment per fomentar la lectura, una de les màximes expressions de la nostra cultura. Per això, volem fer una crida a tota la ciutadania perquè participi i gaudeixi d’una jornada que any rere any és més memorable i guanya més força». Finalment, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma, Javier Bonet, ha afirmat que «des de l'Ajuntament de Palma hem posat tot a disposició del Gremi de Llibreters perquè pugui ser una festa i que tot es desenvolupi en total tranquil·litat. A més, farem una sèrie de dispositius especials, tant de policia com de netege, per mantenir la ciutat impecable».