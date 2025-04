Inca celebra la Festa del Llibre amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics

Un any més, l’Ajuntament d’Inca commemora el Dia de Sant Jordi i organitza un ampli programa d’activitats amb motiu de la Festa del Llibre. Any rere any, el consistori de la capital del Raiguer impulsa aquesta iniciativa amb la finalitat de promoure la lectura, especialment entre els més petits, i apropar la literatura a la ciutadania.

Així doncs, es dona el sus a la Festa del Llibre el dia 12 d'abril, a les 12 hores, amb un Vermut literari al Claustre de Sant Domingo. Marta Vives, autora del llibre "Tens la força de les coses", conversarà amb Cati Ramis. Estaran acompanyades per Caterina Alorda, que farà una lectura de fragments de l'obra, i Noa Oliva, que hi posarà la nota musical a l'acte. La Festa del Llibre d’Inca seguirà el dia 16 d'abril, amb una lectura al carrer, amb alumnes de les escoles de primària i secundària d'Inca, a partir de les 9 del matí, a la plaça d'Espanya. El dia de Sant Jordi, 23 d'abril, la plaça de l'Ajuntament s'omplirà de paradetes de llibres i flors. A més, per acompanyar la diada, hi haurà activitats per a tota la família. A les 11 hores hi haurà un contacontes teatralitzat amb el Pallasso Sabatot, que donarà la seva divertida versió del conte de La Caputxeta Vermella. A les 12 hores la Bruixa Mamaduixa cantarà "Un Sant Jordi diferent" i a les 16.30 hores es podrà gaudir de les Rondalles per a tota la família de la companyia Teatrix. A més, els més petits podran participar en un taller molt creatiu que els ensenyarà a fer punts de llibres personalitzats per recordar aquest dia tan especial. Tendrà lloc de 17 a 19 hores també a la plaça d'Espanya. Com cada any, el dia 23 d'abril se celebra el lliurament dels premis literaris escolars Ciutat d'Inca i es coneixeran els joves premiats de les categories de Redacció, Glosat, Relat Curt i Poesia del 2025 a partir de les 17.30 hores. Per acabar la vetllada, i aquesta vegada al Claustre de Sant Domingo, es presentarà el llibre que reuneix les comunicacions presentades a la XXV edició de les Jornades d'Estudis Locals d'Inca. No podia faltar la tradicional lectura de Sant Jordi organitzada per la Fundació Es Convent, que torna a tenir lloc a sa Capella a les 19 hores. Presentació del llibre «Tens la força de les coses», de Marta Vives La Festa del Llibre d’Inca arranca amb la presentació de la segona obra de l’autora Marta Vives. «Tens la força de les coses» conta quatre històries basades en fets reals que parlen de la vida, de la mort, de la maternitat, de la malaltia, de l’amor i de totes les contradiccions humanes. Marta Vives, després de «Diguem-ne amor», ha aplegat al seu nou llibre «Tens la força de les coses» quatre històries poderoses el fil conductor de les quals és l’amistat entre dones. A partir d’històries agafades de la realitat, l’autora les destil·la i les converteix en relats que superen qualsevol ficció imaginable. Són vivències travessades per alegries, tristeses, amors de debò i de mentida, enganys, situacions límit i la presència de la mort que trobem en girar una cantonada a l’atzar. Les dones d’aquestes històries no són perfectes, és clar, però són poderosament de carn i ossos, mostren les seves fortaleses i febleses, errors i encerts, servituds, compromisos, passions i generositat que les fan profundament humanes. Marta Vives ha relacionat les quatre històries amb quatre forces de la natura: la mar, els volcans, els arbres i la veritat, elements que l’autora treu d’uns versos d’Enric Casasses que van arribar-li a través d’una amiga en unes circumstàncies extraordinàries. A l’epíleg, l’autora explica una cinquena història real que abraça i recorre els altres quatre relats de manera gairebé orgànica. Marta Vives (Reus, 1976) és periodista. Ha fet ràdio, televisió i mitjans digitals a Catalunya i a Mallorca. Ha format part de l’equip d’El matí de Catalunya Ràdio i actualment és la cap de la secció de cultura dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. És una apassionada de la lectura i d’explicar històries. «Diguem-ne amor» (Ara Llibres, 2022) va ser el seu primer llibre.