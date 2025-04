L’Atlàntida Mallorca Film Fest presenta un avanç de la programació en l’any del 15è aniversari

L’Atlàntida Mallorca Film Fest ha presentat el cartell, el lineup musical i els primers títols en l'avanç de la programació del seu 15 aniversari.

La nova pel·lícula de l'oscaritzat director de 20 días en Mariupol, la última producció de Luca Guadagnino o la nova adaptació de Bonjour Tristese son algunes de les premieres avançades avui per Jaume Ripoll, director del festival.

Entre els grups de música anunciats es combinen des de l'últim guanyador del Goya a la millor cançó, Yerai Cortés, passant per noms consagrats de la música en català com Guillem Gisbert, Maria Jaume, Ginestà o Lildami, artistes emergents del trap i el rap en espanyol com Disobey, Metrika o LaBlackie, grups de pop com a Cariño.

La 15a edició de Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) se celebrarà del 27 de juliol al 3 d'agost a Palma i tindrà la seva edició en línia en Filmin del 27 de juliol al 27 d'agost. El festival balear, que s'ha consolidat com a referent del cinema i la música independent ha presentat aquest matí alguns dels continguts de la seva pròxima edició.

El conseller de Cultura del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá Mayol, assistent a l'acte, ha volgut destacar: «Enhorabona per aquests 15 anys d'Atlàntida Mallorca Film Fest, que s'ha convertit en cita imprescindible per al cinema europeu. Ens sentim especialment orgullosos de donar suport a aquesta iniciativa que fa créixer la cultura i projecta el talent balear. El nostre compromís amb el festival és total.»

En el transcurs de la roda de premsa de presentació, el director d'AMFF, Jaume Ripoll, ha anunciat els primers títols cinematogràfics que es projectaran en el festival. Així, la 15 edició de AMFF comptarà amb l'últim treball de David Cronenberg, The Shrouds, la nova producció de Luca Guadagnino, Diciannove, la nova adaptació de Bonjour tristese de Durga Chew-Bose, 2000 meters to Andriivka, la nova pel·lícula de Mstyslav Chernov (director de l'oscaritzada 20 días en Mariupol), La divina Sarah Bernardt de Guillaume Nicloux, Münter & Kandinski de Marcus O. Rosenmüller, entre altres produccions.

Planter musical

La música serà una de les grans protagoniste de la 15 edició d'Atlàntida Mallorca Film Fest amb els concerts Estrella Damm. Seran 10 concerts únicos i gratuïts a càrrec de músics d'àmplia trajectòria musical juntament amb alguns dels artistes emergents més interessants de l'escena musical.

Aquesta edició comptarem amb actuacions úniques a l'illa, d'artistes com el guanyador del Goya a la millor cançó Yerai Cortés, o artistes com Maria Jaume, Guillem Gisbert o Ginestà. La secció musical de AMFF omplirà espais emblemàtics de Mallorca com La Misericòrdia o Ses Voltes, on es donaran cita intèrprets com Disobey, Cariño, nusar3000, Metrika, La Blackie o Lildami.

Obertes les inscripcions per a la Secció Oficial

En l'apartat cinematogràfic, AMFF obre les inscripcions de la seva secció oficial a la qual podran presentar-se llargmetratges de ficció i no ficció, nacionals i internacionals. Com en edicions anteriors, l'objectiu d'aquesta secció és el d'atreure al públic jove a les sales amb propostes que empatitzin amb els dilemes, conflictes i situacions a les quals s'enfronten els joves.

Les pel·lícules de la secció oficial (nacional i internacional), optaran als següents premis:

- Premi Millor Pel·lícula Internacional: 10.000 € a la distribució

- Premi DAMA - Agustí Villaronga - SO Nacional. Premio 3.000 €

- Premi de la crítica - SO Internacional

- Premi del públic online - SO Internacional

Inscripcions a: https://filmmakers.festhome.com/f/7125/999

La VIII edició de Atlàntida Mallorca Talents Lab arriba amb 57.000 euros en premis

Atlàntida Mallorca Talents Lab (AMTL), l'espai d'impuls per als nous talents del cinema nacional dins de Atlàntida Mallorca Film Fest, obre convocatòria per a la seva vuitena edició, que se celebrarà del 29 al 31 de juliol a Mallorca. El termini d'inscripció romandrà obert fins al 8 de maig a través del formulari disponible en https://atlantidafilmfest.com/es.

El projecte guanyador rebrà 40.000 € en concepte d'adquisició de drets per part de FILMIN, a més de la distribució en sales per part de la distribuïdora Elastica i la creació del DCP i delivery de 70 còpies a Espanya per part de Deluxe. El segon premi consistirà en 15.000 € en adquisició de drets per FILMIN, juntament amb la creació del DCP i delivery de 70 còpies a Espanya per part de Deluxe. A més, el Festival de Abycine seleccionarà un dels projectes per a participar en la següent edició de Abycine Llança, mentre que el Festival de Màlaga farà el propi amb el Premi Màlaga Talent. Com a novetat enguany, la productora balear Solworks patrocinarà un nou premi en metàl·lic per valor de 2.000 € destinats al desenvolupament del projecte.