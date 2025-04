Golàs a l’Auditòrium de Palma: Jagoba Arrasate puja a l’escenari i emociona tothom amb un ‘bertso’

Durant la celebració de la III edició de l’Auditòrium Glosa Fest, que enguany va aplegar els millors improvisadors del Món, es va produir un fet que va impactar i emocionar tots els assistents. El màxim responsable tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate va pujar a l’escenari i emocionà tothom fent un bertso.

Al principi de l’acte, el bersolari Andoni Egaña va reptar l’entrenador a pujar a l’escenari i fer un bertso. Arrasate no es va fer pregar. Va pujar i va fer el següent bertso en eusquera:

«Gràcies a tots dos,

per a mi és un honor,

Guardaré aquest moment per sempre,

serà meravellós…

Som bertsolari, som glosador.»

Al Glosafest, amb en Jagoba Arrasate fent de bertsolari

Arrasate va provocar la primera ovació unànime del públic… i fins i tot més d’un il·lustre ‘balearico’ va aplaudir el gest de l’entrenador mallorquinista.