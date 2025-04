L’IEB celebra, un any més, el Dia del Llibre promovent activitats en català i la lectura d’autors de les Balears

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) participarà, un any més, en la celebració del Dia del Llibre, amb un seguit d’activitats diverses de caràcter cultural i creatiu que es duran a terme des de dissabte, dia 12, fins al 23 d’abril, Dia del Llibre.

L’objectiu de les activitats és promoure la lectura i el consum d’obres literàries en llengua catalana entre els joves i adults de les Illes Balears i estimular la creació, com també la difusió de continguts en català.

Per tot això, entre les diferents propostes de l’IEB d’enguany hi trobam la segona edició del concurs de Bookface, els col·loquis a les diferents illes amb alguns dels autors de la col·lecció Illes de Paraules, la taula rodona entre diversos escriptors illencs, l’enregistrament del pòdcast Perfil lector, amb Cati Moyà i Ratacorner, l’anunci dels guanyadors del concurs de videorecomanacions literàries 'Per Sant Jordi, Mou la Llengua', tallers d’il·lustració, contacontes i el joc d’escapada de Corda i Poal, a més de fixar una paradeta durant tot el Dia del Llibre amb informació i recursos literaris presentats per aquesta institució.

D’aquesta manera, dins els col·loquis de la col·lecció Illes de Paraules, organitzat per la Xarxa de Centres de Català, la primera activitat que es farà dissabte, dia 12 d’abril, a les 10 h, a la biblioteca municipal de Can Ventosa d’Eivissa, serà un col·loqui amb l’autor David Ventura i la seva obra Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé. La segona conversa tindrà lloc dilluns que ve, 14 d’abril, a les 11 h al Centre de Català de Manacor, amb Miquel Bezares i la seva obra Cleveland, seguida de l’acte central de presentació dels nous llibrets de la col·lecció «Illes de Paraules».

L’acte de presentació de la col·lecció se celebrarà dimarts, 15 d’abril, a les 18 h, a la sala d’actes de la biblioteca de Can Sales, amb una conversa entre Gabriel Janer Manila i Maite Salord com a autors convidats.

Finalment, tancarà l’activitat la conversa amb l’autora Maite Salord amb la seva obra L’alè de les cendres, que tindrà lloc dimecres, dia 23 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura de Ciutadella. El dia abans de la festivitat, dimarts 22 d’abril, a les 18 h, a l’Estudi General Lul·lià, es durà a terme una taula rodona entre diversos escriptors illencs, moderada per Cati Moyà, periodista cultural.

Pel que fa al pròxim 23 d’abril, Dia del Llibre, l’IEB organitzarà diferents activitats entre la paradeta de la institució, dins la Fira del Llibre 2025, a la plaça de Cort, i la seu de l’IEB, a l’edifici Ca n’Oleo de Palma.

Durant el matí, a la paradeta, es farà un taller d’il·lustració a càrrec de Robert Campillo i un contacontes d’Aina Zuazaga, complementat amb una il·lustració en directe de Pato Conde. El mateix dia, durant l’horabaixa, a la paradeta de Cort tindrà lloc el pòdcast «Perfil lector», de Cati Moyà i Ratacorner amb Blanca Pavón, i el taller de pintura de ceràmica per a infants i adults amb Neus Carreras.

A més, a l’edifici de Ca n’Oleo es podrà gaudir de l’activitat de joc d’escapada a càrrec de Corda i Poal, amb tres sessions durant el matí i tres més durant l’horabaixa.

Així mateix, durant aquests dies, s’ha duit a terme el II concurs de videorecomanacions literàries Per Sant Jordi, Mou la Llengua, adreçat a joves lectors, el qual consisteix a enregistrar un vídeo llegint un fragment d’una obra literària en català o un poema de Josep Maria Llompart. El concurs es va posar en marxa el mes de gener i els guanyadors es donaran a conèixer durant la diada del 23 d’abril en el transcurs de l’enregistrament del pòdcast Perfil lector, amb Cati Moyà i Ratacorner, que es desenvoluparà durant el matí a la paradeta de l’IEB.

Per acabar, el concurs Bookface en Català, impulsat per la Xarxa de Centres de Català, continuarà el transcurs del seu termini de participació, obert fins al 25 d’abril, paral·lelament als actes programats entorn del Dia del Llibre 2025.