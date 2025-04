Arriben les jornades 'Hackeig en marxa' aquest dissabte a Manacor

Els pròxims mesos, Manacor i altres punts de Mallorca acolliran ‘Hackeig en marxa’, unes jornades que tenen per objectiu qüestionar, repensar i transformar la relació entre els joves i els museus. El projecte és el resultat d’un procés col·lectiu liderat per un grup de joves que, amb el suport de Treball Solidari, han treballat durant mesos per diagnosticar les mancances dels museus locals i proposar alternatives creatives i participatives per fer-los més accessibles i significatius per a tothom.

Les jornades començaran el 12 d’abril al Museu d’Història de Manacor i a la Institució Pública Antoni M. Alcover, i s’estendran fins al mes de juny amb activitats al Parc Arqueològic Puig de Sa Morisca (10 de maig) i al Museu del Brodat i el Teixit (MUBROT) (7 de juny). També s’hi han implicat el Museu del Calçat i la Indústria d’Inca, el Museu Marítim de Mallorca i la Fundació Cosme Bauçà, en una xarxa cultural dinamitzada per Treball Solidari. 12 d’abril: comença el hackeig! La primera jornada, el 12 d’abril, serà intensa i variada. Museu d’Història de Manacor – Matí 11.30 h – 'Okupa el teu museu' (teatre participatiu al Museu d’Història de Manacor): una activitat per trencar prejudicis, qüestionar normes i habitar el museu d’una altra manera. 12.00 h – Presentació oficial del projecte 'Hackeig en marxa', a càrrec del col·lectiu juvenil impulsor. 12.15 h – 'Desbarata el Museu' (taules rodones, mural col·laboratiu i contrassenyalització): una proposta per explorar exposicions des de mirades diverses i transformar el relat museístic amb art i debat. 13.30 h – Vermutada 0.0% amb música de PD Rentaplats, per tancar el matí en clau festiva i sense alcohol. Institució Pública Antoni M. Alcover – Horabaixa A partir de les 17.30 h, la Institució Pública Antoni M. Alcover prendrà el relleu amb una segona presentació del projecte, més tallers i taules rodones, i a les 19.00 h, un concert final amb Mar Grimalt, Coça i Cosijoan com a colofó a una jornada plena de cultura crítica i participació. 17.30 h – Presentació del projecte 'Hackeig en marxa'

Els joves participants explicaran com ha estat el procés de diagnosi dels museus i les accions dissenyades. 17.45 h – 'Desbarata el Museu'

Taules rodones, mural col·laboratiu i acció de contrassenyalització. Observa les peces des d’una mirada crítica i creativa

Participa en els debats i deixa-hi la teva empremta artística 19.00 h – Concert de cloenda

Amb les actuacions de:

Mar Grimalt

Coça

Cosijoan

Una festa final per celebrar l’art, la participació i la transformació col·lectiva dels espais culturals. Una nova manera de viure els museus 'Hackeig en marxa' planteja els museus com agents de canvi, espais per a la reflexió, l’experimentació i la transformació social. El projecte convida a desfer-se dels estigmes que envolten aquests espais —massa seriosos, massa antics, massa llunyans— i a crear noves formes d’oci cultural col·lectiu i inclusiu, pensades des de la mirada i la veu dels joves. Totes les activitats són gratuïtes, amb entrada lliure fins a completar aforament i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.