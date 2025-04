Neix La Coma, nou festival de literatura i pensament contemporani del Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca presenta La Coma, un nou festival de literatura i pensament contemporani que aplegarà fins a 23 activitats entre els dies 8, 9 i 10 de maig a Es Baluard i a la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem. És un nou espai de diàleg i pensament contemporani que acollirà «algunes de les veus literàries més potents de l’actualitat», ha explicat la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca.

Destaca la conferència inaugural que oferirà l’escriptora britànica Jeanette Winterson, autora del títols com Escrit al cos o Frankisstein, i amb ella es trobaran altres escriptores i divulgadores del panorama actual en diverses llengües, com Sara Torres, Katixa Agirre, Íngrid Guardiola, Laura Sam o la cineasta Mar Coll, directora del film recent Salve María.

Els actes començaran el dijous 8 de maig, amb les intervencions d’Íngrid Guardiola i de Jeanette Winterson, a partir de les 18 hores a Es Baluard Museu, on continuaran també l’endemà, el divendres 9 de maig, durant tot el dia. La jornada del dissabte 10 de maig tindrà lloc a diferents espais de la Casa Llorenç Villalonga - Museu Literari a Binissalem.

Entre les activitats de La Coma hi ha, principalment, converses que posaran en diàleg escriptures diferents, però també recitals i espectacles. Hi destaquen l’obra de teatre Teoria King Kong, basada en el llibre de Virginie Despentes; el concert d’Amanda Mur; la performance Tales of the body d’Andrea Cruz, o el recital Poesia o nunca, de la poeta i slamer Laura Sam. També cal destacar tallers i masterclass, com la de Jeanette Winterson el divendres al matí o tallers amb el col·lectiu Estampa i Josep Pedrals, Mar Grimalt, Andrea Cruz i Míriam Cano.

'Enllà del cos'

La primera edició de La Coma s’enfoca en el tema 'Enllà del cos', per a estirar el fil de la corporalitat: tant presencial/virtual/absent, l’existència en el cos o al marge d’aquest; els límits del cos, nocions de cos-gènere-identitat, cos subjecte/objecte, cossos somiats, cossos dissidents, cossos de carn i píxel; tecnologia i identitat, esclavatges del cos, plaer i desig en i a través del cos, i un llarg etcètera que mai no s’acaba. «Seran moltes les lectures que enllaçarem per anar apamant contorns i entranyes d’aquest tema, aprofundint en els vincles que enllacen creació i pensament, i posant ben de manifest la importància cabdal de la literatura -escriptura, lectura- en la configuració social i cultural», han explicat.

La Coma és un projecte del Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Literària que compta amb la col·laboració d’Es Baluard Museu, que ofereix els seus espais per a acollir el festival els dies 8 i 9 de maig. El 10 de maig la jornada transcorrerà al jardí de la Casa Llorenç Villalonga.