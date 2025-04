El Teatre Principal de Palma estrena ‘Burpees’, protagonitzada per Ann Perelló, Alfons Nieto i Biel Montoro

El Teatre Principal de Palma estrenarà «de forma absoluta», aquest dissabte 5 i diumenge 6 d’abril, el muntatge teatral ‘Burpees’, que dona visibilitat a temes molt actuals: la «cultura de la manosfera», els referents tòxics a les xarxes socials i l’augment dels extremismes digitals entre els joves. L’obra compta amb text original de Miquel Mas Fiol, que també n’és el director, i està protagonitzada per una terna d’intèrprets de la talla d’Alfons Nieto, Biel Montoro i la mallorquina Ann Perelló.

Miquel Mas Fiol, autor i director, explica sobre ‘Burpees’: «L’obra és un aparador d'una realitat que està passant i que està invisibilitzada: les noves masculinitats tòxiques que promouen una ideologia neoliberal reaccionària i antifeminista, i que s’han convertit en referent per a molts de joves a través de les xarxes socials».

El muntatge està recomanat per a tots els públics a partir de 14 anys, ja que «també es pregunta si podem arribar a estimar a una persona que pensa diferent de nosaltres, amb valors contraposats», explica Mas Fiol.

Ann Perelló, que interpreta la germana de Nold Reborn, coincideix amb Mas Fiol i diu que «hi ha un conjunt de discursos masculins que s’estenen per xarxes i fòrums, i que sovint promouen missatges d’odi o discriminació. És un fenomen que afecta sobretot a joves que cerquen un lloc al món, que volen sentir-se part d’alguna cosa». Sobre el muntatge, Perelló assegura que «el que passa a l’escenari té molt de ritme, molta tensió. És una peça que atrapa».

Per a fer-ho hi juga un paper molt important l’espai escènic i la il·luminació, que signa Quim Algora; l’espai sonor de Pablo Ruz; la coreografia de Raquel Klein i el vestuari de Júlia López Julià. Tots ells completen l’equip artístic del muntatge.

‘Burpees’ és un road-drama cinematogràfic amb moments d’humor, que transcorre a un ritme accelerat i compta amb un gran desplegament tècnic i audiovisual: els tres actors fan més d’una vintena de personatges, i transiten a través de més de 20 espais.

Sinopsi

Aquesta coproducció del Teatre Principal de Palma amb la companyia Mea Culpa narra la història de Nold Reborn, un influencer famós i polèmic pels seus continguts a les xarxes, on ofereix consells als més joves per fer-se milionaris i per ser homes de valor en el segle XXI. La seva sobtada desaparició fa que la seva germana i un fidel seguidor emprenguin un viatge per trobar-lo, un viatge que els revelarà veritats incòmodes i els farà reviure moments del passat molt durs.

Cal recordar que el dissabte 5 i el diumenge 6, els espectadors disposaran del servei de ludoteca, on podran deixar els més petits, que seran atesos per un equip de professionals, de forma gratuïta. Les funcions tendran lloc, tant dissabte com diumenge, a les 18.00 hores.