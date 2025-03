'Ball de bot. Guia de supervivència a plaça', el llibre definitiu per a anar a ballades

El ball de bot és una de les representacions més icòniques del patrimoni cultural i del folklore de l’illa i sorprèn la poca presència que té en el món literari. Però això s’ha acabat perquè l’editorial Ínsula Literària acaba de publicar un llibre que omplirà aquest buit.

Ball de bot. Guia de supervivència a plaça, escrit per Margalida Cerdà Mas, més coneguda com Madò Llucia, és un recull de tot allò que l'autora ha anat aprenent en els seus anys d'anar a ballades. Fa un repàs històric des dels orígens fins a l'actualitat. Explica en detall tot el que es balla (tant a les places com a les agrupacions), quins són els punts de cada ball i els tipus de balladors i sonadors que hi ha.

Entre altres coses, també dona un munt de consells pràctics per a anar a ballades i no fallar en l'intent: des de com organitzar una ballada fins a estiraments per a no lesionar-se. I fins i tot aporta discografia bàsica per a anar entrenant l'oïda.

Tot això i més, explicat amb molt d'humor i acompanyat de les il·lustracions de Melicotó, el fan el llibre ideal per a regalar aquest Sant Jordi. I atenció, no només és un llibre per a tota persona amant i practicant del ball de bot, també és un llibre per a aquells curiosos de la nostra cultura i per a aquelles persones que vulguin començar a anar a plaça. Si encara no tens prou arguments per a anar a ballar, aquest llibre t'acabarà de convèncer.

El llibre es presentarà el dissabte 12 d’abril a la Biblioteca pública de Palma Can Sales (Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24), L’acte, que estarà moderat per Amadeu Corbera, etnomusicòleg, començarà a les 11 h. Serà una conversa amb l’autora del text, Margalida Cerdà, l’autor de les il·lustracions, Jaume Vich i l’editor, Adrià Garcias. En acabar, els Balladors de Lluc organitzaran una ballada dins la mateixa biblioteca, un espectacle mai vist!