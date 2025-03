L'Acampallengua escalfa motors a Es 4 Cantons de Felanitx

El passat dissabte, 29 de març, es va fer a l’ateneu Es 4 Cantons de Felanitx un acte de presentació de l’Acampallengua 2025, amb parlaments de la coordinadora de Joves de Mallorca per la Llengua, Maria Maians, i l'anterior coordinador i president, Pau Emili Muñoz, i un dels fundadors de l'entitat i impulsor dels primers Acampallengua.

L'Acampallengua es farà a Felanitx els dies 5 i 6 d'abril. Les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.

Cal recordar que el concert d’enguany comptarà amb un cartell excepcional amb les actuacions d’artistes d’arreu dels Països Catalans: Pitxorines, Maria Hein, O-Erra, La Fúmiga, Pep de la Tona i Fades. La música cent per cent en català tornarà a ser la protagonista en aquesta nit que promet ser inoblidable.

Però l'Acampallengua no és només un concert, sinó una experiència cultural completa que combina actuacions musicals amb més de trenta activitats, entre les quals destaquen activitats lúdiques, concursos i xerrades sobre temes com l’ús del català, el turisme i l’ecologisme. També hi haurà una forta presència de cultura popular amb glosades, ball de bot, castellers… així com pòdcasts en directe amb creadors de contingut destacats del panorama català.