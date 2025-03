El Teatre Mar i Terra acull el primer acte d'homenatge a Maruja Alfaro

El programa sobre la figura de Maruja Alfaro, retransmès en directe a l’espai cultural d’IB3 Ràdio L’aviador, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Teatre, ha obert els actes d'homenatge organitzats per l’Ajuntament, amb el suport de la comissió constituïda a aquests efectes, destinats a reivindicar el llegat d’una actriu que va marcar l’evolució del teatre a Mallorca durant els seus més de 60 anys de trajectòria artística.

Al llarg del programa, emès des de l’escenari del Teatre Municipal Mar i Terra, sota la direcció i presentació de Rafel Gallego, s’ha recollit el testimoni de persones que conegueren de prop la intèrpret, de qui ben aviat, el pròxim mes de maig, es complirà el primer aniversari de la mort, a 93 anys d’edat.

La taula ha estat integrada per Mateu i Ferran Josep Zanoguera Alfaro, fills de l’actriu; la directora general de l’Àrea d’Audiovisuals de Nova Produccions, Paula Serra, i, en representació de l’Ajuntament, el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet.

La programació de l’homenatge continuarà en el transcurs dels mesos vinents amb diferents activitats, com ara la posada en escena d’una obra teatral basada en el llibre No tot foren flors, escrit per la mateixa Maruja Alfaro; la producció del documental Maruja Alfaro, la gran dama, i la gala prevista per al dia 24 de maig, durant la qual es farà oficial el canvi de nom del Teatre Municipal Mar i Terra, que passarà a denominar-se Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.