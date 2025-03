L'AELC anuncia els guanyadors dels XLII Premis Cavall Verd

El poemari Abans del vers, de Jaume Pérez Montaner, i la traducció al català d’Els Cantos, d’Ezra Pound, de Joan Antoni Cerrato, reben el Premi Josep M. Llompart de poesia i el Premi Rafel Jaume de traducció poètica respectivament, en el marc dels XLII Premis Cavall Verd de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

Anunciats aquest divendres al migdia en una roda de premsa als Jardins de la Misericòrdia, els premis es lliuren aquest dissabte en un acte al restaurant Cuit. El lliurament serà la cloenda de dos dies d'activitats literàries en homenatge a Manel Marí.

Premi Josep M. Llompart a la millor obra de poesia

El reconeixement ha estat per al poemari Abans del vers, de Jaume Pérez Montaner (Edicions del Buc, 2024). L'autor ha tornat a publicar després d’un llarg parèntesi i ha escrit un text que convida a reflexionar sobre els límits i els nexes entre la creació i l’existència. El jurat n’ha destacat que es tracta d’un llibre de l’etapa madura d’un clàssic de la poesia valenciana i que és "un poemari existencial i amb una gran simfonia de saber fer i bellesa al darrere".

Jaume Pérez Montaner (L’Alfàs del Pi, 1938) és poeta i assagista. Ha estat professor en diverses universitats nord-americanes (Pensnsylvania i Portland, entre d’altres) i a la Universitat de València. És un dels majors experts en l’obra de Vicent Andrés Estellés, que ha traduït a l’anglès i al castellà, i a la qual ha dedicat treballs com Una aproximació a Vicent Andrés Estellés (1982, amb Vicent Salvador) o A propòsit d'un poema del ‘Llibre de meravelles’ (1994). És autor de poemaris com Màscares (1982), Fronteres (1994), L’oblit (1996) i Solatge (2019) i de sis llibres d’assaig. Ha rebut reconeixements com el Premi València (1980), el Roís de Corella (1985), el de la Crítica dels Escriptors Valencians (1995 i 2010), el Vicent Andrés Estellés (1993 i 2013) o el Jaume Fuster (2014). Va ser president de l’AELC entre 1999 i 2007.

Premi Rafel Jaume a la millor traducció de llibre de poesia

En la modalitat de traducció poètica ha estat premiat Joan Antoni Cerrato per la traducció d’Els Cantos d’Ezra Pound (Edicions de 1984). És la primera vegada que una traducció d’Els Cantos al català reuneix el conjunt de l’obra, inclosos els Cantos pòstums. El jurat n’ha destacat "la traducció impecable, rigorosa i brillant, que respecta l’estil excessiu de Pound i fa un ús intel·ligent, adequat i molt ben treballat de la llengua d’arribada".

Joan Antoni Cerrato (Manacor, 1961) és mestre d’escola, poeta i traductor. A més d’Ezra Pound, ha traduït obres de referència de la literatura anglesa com Emily Dickinson, Henry James, Peter Carey, Flannery O'Connor, Louis Stevenson, Anne Brontë, Anaïs Nin i James Joyce. Ha publicat la novel·la El somni dels absents (1993, Premi de la Biblioteca Can Torró) i els poemaris La fosca arrel del crit (2000, Premi Marià Manent), Cants de Balafi (2008, Premi Parc Taulí), Andradeanes (2013, Premi Josep Maria Benet i Caparà), El llegat de la cendra (2017, Premi Vall de Sóller) i Les síquies de l'eixutesa (2017, Premi de poesia Vila de Porreres).

El jurat dels XLII Premis Cavall Verd ha estat format per Isabel Garcia Canet, Vicenç Llorca Berrocal, Bartomeu Ribes Guasch, Maria Victòria Secall i de Fermentino i Pere Gomila, vicepresident sortint de l’AELC per les Illes, que ha actuat com a president i secretari.

Programa dels XLII Premis Cavall Verd

La quaranta-dosena edició dels premis també és un homenatge al poeta i activista cultural Manel Marí (Eivissa, 1975 - València, 2018), amb tres activitats obertes a tothom (una actuació musical, una taula rodona i un recital) que es faran entre avui i demà a Palma.

Els Premis Cavall Verd es concedeixen des de 1984. Es tracta d’un dels reconeixements més emblemàtics i de major trajectòria de la literatura catalana. Consultau la cronologia de guanyadors.

L’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) organitza els XLII Premis Cavall Verd amb el patrocini del Consell de Mallorca, el suport de CEDRO i de la Institució de les Lletres Catalanes i la col·laboració de l’Estudi General Lul·lià.