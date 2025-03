Presenten una antologia de poemes palestins traduïts al català: ‘Si dius Gaza’

L’estudiantat i el professorat de la Universitat de les Illes Balears (UIB), juntament amb la Universitat de Barcelona (UB) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), ha elaborat una antologia de poemes palestins (o de palestins exiliats), anomenat ‘Si dius Gaza. Poesia palestina actual’.

«Des de 1948, any de la Nakba o «Catàstrofe» que va suposar l’expulsió de més de 800.000 àrabs palestins de les seves llars, el poble palestí resisteix a un procés de colonització i despossessió que no sembla tenir fi. El genocidi de Gaza és un dels moments més foscos d’aquesta campanya contra els palestins i, com a tal, ha sacsejat les consciències i els ànims de persones de tot el món. Com respondre a uns fets que, per la seva brutalitat, posen en dubte els elements més bàsics de la condició humana?», es presenta el llibre que recull uns 20 poemes palestins.

El llibre podrà adquirir-se a les presentacions, i els guanys obtesos per la venda d’exemplars anirà destinat a l’organització Gaza Soup Kitchen. Les dues presentacions de ‘Si dius Gaza’ programades, per ara, tendran lloc a Sant Joan i a Palma, els dies 5 i 10 d’abril respectivament.

«Els poemes d’aquesta antologia —escrits en àrab, anglès o francès— exploren tota casta de registres, tonalitats i formes per posar paraules al patiment i a la confusió, però també a la resistència i a la tendresa d’un poble. Amb veus dels territoris palestins i de les múltiples comunitats a l’estranger, Si dius Gaza pren partit en una lluita que és, a la vegada, poètica i anticolonial».