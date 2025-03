Maria Hein publica ‘Betta’, una impactant cançó sobra la venjança i el desamor

Venjança! Maria Hein, una de les cantants felanitxeres més importants de l’escena actual, ha publicat fa uns dies el videoclip de ‘Betta’, una cançó de venjança amorosa que barreja ritmes urbans amb sonoritats pop. Aquest tema és el seu tercer avançament del nou disc, ‘Katana’, que sortirà publicat aquesta primavera. Amb aquest nou àlbum l’artista mallorquina vol trencar el panorama de la música urbana en català.

Com hem dit, ‘Betta’ és una cançó dedicada a la venjança amorosa, on Maria Hein es converteix en una metafòrica katana. La lletra és molt directa i aborda el dolor d’una ruptura sentimental amb un estil que no deixa indiferent. La cantant compara dos amants amb dos peixos betta, sempre enfrontats, i llança punyals verbals com «jo et vull aniquilar» i «que et quedi gravat, Hein sempre va davant», fent referència, a més, a la pel·lícula ‘Kill Bill’. Una peça d’una forta càrrega emocional, simbòlica i plena d’imatges suggerents.

Produïda per Roots, ‘Betta’ és el tercer avançament del nou disc de Maria Hein, després de la publicació aquest darrer mes de 'Nonadas' i 'Geisha'. Aquest nou disc es troba marcat per la fusió de la modernitat i l’estètica japonesa que es concreten en el nom ‘Katana’. La millor música urbana que sempre mira les arrels. Tot segui vos oferim la lletra íntegrade la cançó:

Betta

Tot ja s'ha acabat

mentides per inventar,

ja no t'hauràs d’esforçar

Amb gent com tu ja no puc confiar,

tu no sé qui t'has pensat,

jo et vull aniquilar

Aquesta batalla ja sé qui la guanyarà,

no saps amb qui estàs jugant,

ja et vull aniquilar

Com dos peixos betta

sempre estem enfrontats

Que et quedi gravat,

Hein sempre va davant

Som un diamant,

que vaig polint cantant

Sé que et farà mal,

una caiguda mortal

I es que a la mar se me'n va

Tot el mal que vaig passar

Un Kill Bill repetim tu i jo,

repetim tu i jo

Cada nit vigil el teu perfil entre llençols,

la intuïció em dona lliçons,

cada nit,

més raons

Com dos peixos betta

sempre estem enfrontats

Que et quedi gravat,

Hein sempre va davant…

Com dos peixos betta

sempre estem enfrontats

Que et quedi gravat,

Hein sempre va davant

Som un diamant,

que vaig polint cantant

Sé que et farà mal,

una caiguda mortal

Tu i jo com dos peixos betta,

una, una caiguda mortal

Com una katana brillant,

serà, una lluita que guanyar