El Consell posa en marxa residències poètiques a la Casa Blai Bonet de Santanyí

El Consell de Mallorca posa en marxa residències poètiques a la Casa Blai Bonet de Santanyí: els autors interessats ja poden sol·licitar-les. La institució insular, a través de la Fundació Mallorca Literària, presenta el nou programa de beques i residències en dues modalitats: de creació o de col·laboració. Aquesta presentació s’ha duit a terme en el marc del Dia Mundial de la Poesia, que s’ha celebrat per primera vegada a la Casa Blai Bonet.

L’equipament, que es va inaugurar el mes de juny de l’any passat a Santanyí, promou una activitat diversa, consagrada plenament a la poesia: visites guiades al museu, activitats de dinamització, arxiu de llegats documentals de poetes, biblioteca especialitzada en poesia i, a partir d’ara, també, l’acollida de creadors i lectors de poesia a través d’una convocatòria de residències.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que, a partir d’avui i fins el 20 d’abril, «els autors que ho desitgin poden optar a una de les beques que ofereix la Mallorca Literària a la Casa Blai Bonet». Es tracta d’una convocatòria anual adreçada a escriptors en llengua catalana, traductors en ambdós sentits i investigadors o artistes d’altres disciplines que indaguin en l’àmbit de la poesia.

«És la primera vegada que el Consell de Mallorca posa en marxa residències poètiques i la iniciativa té l’objectiu de fomentar la creació poètica en totes les seves formes i varietats, propiciar les traduccions d’obres d’autors en llengua catalana a altres llengües, promoure la creació entre autors i autores emergents, propiciar i incentivar el diàleg entre diferents arts i disciplines, crear comunitat artística i donar a conèixer el projecte «Poeteca» i crear ponts entre creadors i la societat, a través d’un retorn en forma d’activitat i de material poètic», ha destacat Antònia Roca.

La primera edició de la convocatòria és per a l’any 2025. Com a inici de la gestió d’aquest projecte, la convocatòria se centra en propostes de creació, si bé ja es preveu créixer en propers exercicis amb altres aproximacions i desenvolupaments a partir de la poesia.

Així, en aquesta primera edició, ha detallat la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, es podrà optar a dues modalitats de beques, les de creació poètica, amb dues estades de 14 dies i dos caps de setmana creatius; i les de col·laboració, dues beques adreçades a socis de l’AELC i el PEN Català. A partir de 2026 es preveu ampliar la convocatòria amb altres modalitats de residències, les beques dobles «Poesia i en diàleg», per a artistes i escriptors; així com les beques de recerca i traducció.

Dotacions de les diferents beques

La dotació de cadascuna de les beques és la següent:

- Ús exclusiu i sense cost de la cambra assignada, amb accés independent a l’edifici de la Casa Blai Bonet, des d’on s’accedeix a les instal·lacions.

- Dotació per beca de 1.500 €, en concepte de suport al projecte, estada i aportació a les despeses de manutenció, per a les residències de 14 dies.

- Trasllat intern d’arribada i de retorn a Mallorca (des de l’aeroport, el port o qualsevol punt de l’illa a la residència, i retorn).

- En el cas dels Cap de setmana creatiu, són sense dotació assignada per a suport, estada, manutenció ni trasllat intern.

Les inscripcions ja es poden fer a l’enllaç següent: https://www.mallorcaliteraria.cat/ca/residencies

Dia Mundial de la Poesia

El Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Literària s’han sumat, un any més, a la celebració del Dia Mundial de la Poesia. El nou centre de poesia ubicat a Santanyí ha acollit aquest divendres un acte que ha comptat amb la presència dels poetes Antoni Vidal Ferrando, Lucia Pietrelli, Miquel Bezares, Laia Malo, Eduard Comas, Raquel Pena, Glòria Julià i Pau Pascual. A més, Cèlia Riba, neboda de Josep M. Llompart, ha ofert un recital de poemes de Llompart per encetar l’acte, emmarcat també dins la commemoració del centenari de l’autor. Els poetes han participat en una ruta per Santanyí que ha finalitzat amb l’actuació de Jansky al pati de la Casa Blai Bonet. El duet d’electrovers format per la poeta Laia Malo i el músic Jaume Reus han preparat un concert molt especial per a l’ocasió.

Març poètic

A més de l’acte central d’aquest Dia Mundial de la Poesia a Santanyí, s’han organitzat moltes més activitats a biblioteques i a centres educatius de tota l’illa, com per exemple tallers poètics. Concretament, s’han fet 29 sessions que han arribat a més de 500 alumnes de 'Laboratori poètic', una activitat per incentivar la creació de poemes amb diferents tècniques i des de diverses aproximacions, i de Poetes a la pista, una proposta didàctica de Jansky per accedir a la poesia a través de la música i del ritme de manera participativa i experiencial. Està previst que, durant el mes d’abril, es duguin a terme 10 sessions més del taller Laboratori poètic.