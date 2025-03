L’Institut d’Estudis Baleàrics presenta el programa d’actes en commemoració de l’Any Llompart 2025

Aquest dimecres l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha presentat en roda de premsa els detalls de totes les activitats que es duran a terme en commemoració dels cent anys del naixement de l’escriptor Josep Maria Llompart. A l’acte hi han assistit el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló.

Josep Maria Llompart, intel·lectual, escriptor polifacètic, traductor i activista cultural, va néixer a Palma el 23 de maig de 1925. Enguany, per tant, es commemoren els cent anys del seu naixement. És per aquest motiu que el 2025 ha estat declarat com a Any Josep Maria Llompart i l’Institut d’Estudis Baleàrics, com a responsable de la commemoració, ha designat una comissió integrada per diferents institucions i entitats culturals per organitzar i coordinar tots els actes entorn de la figura de Llompart.

En aquesta comissió trobam la Universitat de les Illes Balears; la Institució Francesc de Borja Moll; l’Obra Cultural Balear; la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Fundació Mallorca Literària, tots els quals representats avui en aquest acte.

Durant la presentació s’ha anunciat el calendari que ha confeccionat la Comissió amb un conjunt d’activitats, presentacions, recitals i entrega de premis que abastaran tots els vessants de la figura de Josep Maria Llompart.

Aquest mes de març, amb motiu del Dia Internacional de la Poesia, s’ha organitzat un recital de poetes en diferents punts de Santanyí, a més de la publicació d’un díptic amb poemes de Josep Maria Llompart. El mateix dia, 21 de març, tindrà lloc una lectura dramatitzada a Can Balaguer titulada «Llompart en vers», amb l’actriu Neus Cortès, qui llegirà la selecció de texts de Josep Maria Llompart preparats per Maria Mercè Gomila. Finalment, al Claustre de Sant Domingo d’Inca, es durà a terme una lectura poètica sobre Llompart amb autors publicats a l’Editorial Moll.

A mitjan mes d’abril, en el marc de l’Acampallengua, es retrà un homenatge a l’escriptor amb l’espectacle Ocellada de Glòria Julià. A més, s’efectuarà una lectura de poemes conjunta entre la Biblioteca Josep Maria Llompart de Palma, l’IES Llompart i l’Institut Madina Mayurca. Finalment, el 23 d’abril, amb motiu del Dia de Sant Jordi 2025, a la paradeta de l’IEB, es lliuraran els premis del concurs de videorecomanacions literàries Per Sant Jordi, Mou la Llengua.

Entre les diferents iniciatives previstes en el mes de maig, com són la publicació i presentació pública de les Obres Completes de Josep M. Llompart o la ruta llompartiana per Palma, està previst que l’acte central d’aquesta commemoració se celebri el pròxim 23 de maig. Durant el matí, a Ca n’Oleo, l’autor Gabriel Janer i Manila farà una presentació de la figura de Llompart, acompanyat d’una lectura de poemes per part dels estudiants de l’IES Josep Maria Llompart. A continuació, l’horabaixa, al Teatre del Mar es representarà una obra teatral sobre la figura de Llompart. L’espectacle LLOMPART’25 oferirà un recorregut escènic per la vida i els poemes de Josep Maria Llompart a través de les veus de Toni Gomila i Carles Molinet acompanyats per Bel Miquel, percussionista del grup Pixorines.

A més, també s’han programat diferents actes commemoratius fins a final d’any, com l’exposició conjunta i itinerant sobre Llompart, des del vessant literari i activista, entre l’Obra Cultural Balear i la Fundació Mallorca Literària, com també iniciatives que es presentaran dins aquest Any Llompart, i perduraran en el temps, com per exemple la creació de la unitat didàctica sobre Josep Maria Llompart, dissenyada per Llucia Serra, que presentarà l’Institut d’Estudis Baleàrics en el darrer trimestre de l’any.

El calendari complet amb totes les activitats programades es pot consultar al web www.caib.es/webgoib/-/any-llompart-25.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha apuntat que «aquest Govern creu fermament en el valor de la cultura com a pilar fonamental de la nostra identitat i del nostre futur. Commemorar figures com Llompart és una manera de reivindicar el paper clau que la cultura i la llengua pròpia tenen en la construcció d’una societat més rica, diversa i cohesionada». A més, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, ha afegit que «l’aportació de Llompart al nostre patrimoni cultural és indiscutible, i és per aquest motiu que, continuant amb els objectius estratègics d’aquesta institució, des de l’IEB hem respost a l’encàrrec institucional de dur a terme, juntament amb les diferents entitats i institucions culturals, l’organització d’aquest Any Llompart 2025».