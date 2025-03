El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, ha presentat la nova programació anual de Rutes WoW, que tendrà com a fil conductor la paraula del poeta Josep Maria Llompart. El títol de la present edició de rutes literàries és ‘Camins florits de paraules’, fent referència al poema de Llompart ‘Camí florit’, un dels més cèlebres de l’autor mallorquí. Aquesta és una de les propostes de la Fundació Mallorca Literària per a celebrar l’Any Llompart en el centenari del naixement de l’autor.

El projecte Mallorca WoW és una iniciativa de la Fundació Mallorca Literària que inclou una programació anual de passejades literàries. Una proposta per recórrer la geografia mallorquina i descobrir-ne els ressons literaris que l’habiten. Enguany s’hi inclouen una bona selecció de rutes dedicades a Josep Maria Llompart i s’amplia el nombre de rutes programades fins a 15. A més, la programació compta amb nous companys de viatge, tot connectant el projecte WoW Mallorca amb altres iniciatives com és el cicle d’acció poètica Versud, i amb altres agents culturals com el Teatre Principal de Palma, ca n’Alluny, la casa de Robert Graves, els Jardins de Raixa o la Fundació Rotger Villalonga. Rutes WoW 2025 Així, l’edició d’enguany inclou 15 rutes guiades des del 21 de març fins al 29 de novembre. El guiatge de les rutes és a càrrec de Joan Carles Palos, Tomàs Vibot, Jaume-Bernat Adrover, Eduard Moyà, Karen Navarro i Joana Maria Abrines, entre d’altres. Algunes de les rutes estaran dramatitzades amb la participació d’actors fent de James Joyce, Gertrude Stein i Robert Graves i d’altres rutes inclouran recitals poètics o espectacles musicals. Les primeres passejades tendran lloc a Palma i estan dedicades a Llorenç Villalonga, coincidint amb l’estrena dels ‘Desbarats’ al Teatre Principal. A continuació se’n succeiran una dotzena més per a recórrer Mallorca de cap a cap. DATA GUIES RUTA/ LLOC HORARI 21/03 Joan Carles Palos Villalonga en el país dels desbaratats. Ruta Villalonguiana amb motiu de l’estrena dels ‘Desbarats’ 19 – 21 h 22/03 Joan Carles Palos Villalonga en el país dels desbaratats. Ruta Villalonguiana amb motiu de l’estrena dels ‘Desbarats’ 11 – 13 h 28 i 29/03 Joan Carles Palos Villalonga en el país dels desbaratats. Ruta Villalonguiana amb motiu de l’estrena dels ‘Desbarats’ 17 – 19 h 29/03 Karen Navarro i Joana Maria Abrines Paraules i flors. Visita etnobotànica i literària al jardí de Can Sabater, Binissalem 10 – 12 h 05/04 Eduard Moyà i Julian Bastida Robert Graves i la muntanya de Deià. Ruta dramatitzada per la poesia i la descoberta 11 – 14 h 12/04 Jaume-Bernat Adrover Les primeres viatgeres i escriptores. Una mirada poètica a Ciutat 10 – 13 h 03/05 Ruta + espectacle La deixa de Nuredduna. Itinerari dedicat al poema de Costa i Llobera ‘La deixa del geni grec’ 07 i 14/05 Xesc Alemany De ruta amb Llompart! Rutes educatives amb l’IES Josep M. Llompart 9 – 14 h 11/05 Tomàs Vibot Un regne surant damunt les ones. Palma i Josep M. Llompart 10 – 13 h 16/06 Eduard Moyà Bloomsday mediterrani. James Joyce i el seu Ulisses a Palma 18.30 - 20.30 h 14/09 Ruta + concert Domina les muntanyes i aguaita l’infinit. Itinerari dedicat al poema de Costa i Llobera ‘El pi de Formentor’ 18/10 Joan Carles Palos Un casalot de muntanya. Josep M. Llompart a la Serra de Tramuntana 10.30 – 13 h 08/11 Eduard Moyà i M. Magdalena Pons De Gertrude Stein a Antònia Vicens. Paraula d’escriptora a El Terreno 11 – 14 h 29/11 Tomàs Vibot Jardins de Raixa. Poesia i vers d’un somni porprat 10 – 13 h Com és habitual, les rutes tenen lloc en dies de cap de setmana, dissabte o diumenge, i són activitats dirigides per experts en guiatge cultural per indrets urbans i naturals. Les places són limitades i es poden reservar al web mallorcaliteraria.cat. A més del guiatge d’aquestes rutes, els continguts de les passejades es divulgaran a través del web i l’app gratuïta WoW Mallorca www.wowmallorca.com