L'artista mallorquina Lara Fluxà ha rebut el Premi Pilar Forcada Art Situacions, que patrocina Honda - Greens, a la millor obra d'art emergent en la fira d'art contemporani Arco Madrid 2025. Dotat amb 15.000 euros, va ser la pròpia directora d'Arco, Maribel López, qui li va concedir aquest guardó que es dona des de l'any 2017.

La peça guanyadora és ‘Flure’, realitzada amb ferro i cristall i que arriba a Arco de la mà de la galeria Bombon Projects - Art Gallery. És una continuació de les temàtiques conceptuals i l'estil formal de Fluxà que treballa amb materials fràgils com l'aigua, l'aire, la sal, el quitrà, la llum o el vidre per a reflexionar sobre la fragilitat de l'equilibri dels ecosistemes.

‘Flure’ parla de la importància de la cura en contrast amb l'omnipresent desenvolupament d'activitats extractives i explotadores i ens convida a repensar les nostres relacions amb el medi ambient i a construir noves formes d'existència integrades i col·laboratives.

Lara Fluxà Garcías (Palma, 1985) és una artista mallorquina. Treballa amb materials i formes fràgils i transparents com l'aigua, l'aire, la llum i el vidre per reflexionar sobre conceptes com la fragilitat, l'estabilitat o la feblesa de l'equilibri dels ecosistemes.

És llicenciada en Belles arts a la Universitat Barcelona, va cursar un Màster en Produccions Artístiques i de Recerca i s'ha especialitzat en el tractament de vidre fumat.