IB3 estrena la segona temporada de La Tropa IB3 aquest dilluns, dia 10 de març, a les 20.00 hores, amb nous capítols que continuaran publicant-se a Instagram, TikTok i al canal de YouTube del compte corporatiu d’IB3. En aquesta edició, els membres de La Tropa sortiran al carrer i promouran més que mai «la idiosincràsia de cadascuna de les illes». Fins ara, segons el canal de televisió, el programa de contingut digital juvenil ha aconseguit prop de quatre milions de visualitzacions.

Àngela Barber, Joel Denis Pascual, Maria Antònia Esquinas i Daniel Roig-Francolí continuen sent els membres de La Tropa, que tornen més units que mai després de forjar una amistat sòlida durant la primera temporada.

La Tropa enceta temporada amb un singular intercanvi entre illes

Després de l'especial pel Dia de les Illes Balears, La Tropa engega de nou motors i enceta temporada amb un singular intercanvi entre illes. Els protagonistes visitaran Formentera, Menorca, Mallorca i Eivissa, i cada vegada serà un l’amfitrió, per oferir «una visió única de les peculiaritats i experiències de cada territori». Però no s’acaben aquí les novetats, ara tendran més «llibertat creativa». Els quatre joves talents seran més autònoms, cosa que els permetrà desenvolupar continguts encara més originals. Sortiran al carrer per fer entrevistes i reportatges.

Finalment, no hi faltaran els convidats especials. A la Content House, rebran visites sorpreses, que s'aniran revelant al llarg de la temporada. I per si algú es perd algun contingut, també es podran trobar a la graella d’IB3 en forma d’especials.

La primera temporada de La Tropa IB3 ha aconseguit prop de quatre milions de visualitzacions, una xifra que, segons IB3, «demostra la bona acollida d’aquest projecte innovador, que destaca per oferir un contingut ple de talent creatiu, principalment adreçat al públic jove».