Bon teatre marcat per l’enginy, la reflexió i el sentit de l’humor. ‘La Torre Eiffel’, de Joan Guasp, es representa aquest cap de setmana a Barcelona enmig d’una gran expectació. L’obra es podrà veure a Foment Hortenc aquest dissabte, a les 20.00 hores, i aquest diumenge, a les 18.00 hores.

L’obra, dirigida per Jordi Ibáñez i interpretada per Mariona Albareda i Adrià Giralt, gira al voltant de l’espoli material i espiritual d’una ciutat mediterrània, on els dos personatges, KA i QU volen simbolitzar les nostres famílies i la nostra cultura en la seva actual situació de precarització i desconhort.

L’obra, amb una cruesa esfereïdora, amb un diàleg curt i reiteratiu, gairebé tragicòmic, I amb un ritme trepidant i creixent, mostra tot allò que com a societat avui dia ens omple d’indignitat. Una peça reflexiva que ens fa replantejar les nostres prioritats.

Joan Guasp és dramaturg, poeta, escriptor i col·laborador habitual de dBalears i la revista cultural Ploma. Les seves obres de teatre són peces treballades plenes de força significativa i marcades per l’humor i el pensament. Sobre ‘La Torre Eiffel’, Guasp ha assegurat: «Crec que és la millor obra de teatre que he escrit». No us deixeu perdre l’oportunitat de veure aquesta explèndida peça.