Marratxí s'omple de tradició i creativitat amb el sus de la Fira del Fang, un esdeveniment que cada any reuneix artesans, veïns i visitants al voltant de la ceràmica, un dels emblemes del municipi. Aquest dissabte ha tingut lloc la inauguració oficial de la seva 40a edició, que se celebrarà fins al 9 de març.

L'amenaça de mal temps previst ha donat una treva a la fira, que té el seu epicentre a la plaça de l'Església de Sant Marçal, a Sa Cabaneta, i compta amb la participació de 28 artesans provinents de diferents punts de Mallorca i d'altres regions de l’Estat espanyol, a més de tallers en viu, exposicions, concerts i activitats culturals per a tots els públics.

L'acte inaugural ha arrencat amb la tradicional plantada i ballada dels Gegants Madò Bet i Marçal, acompanyats pels Xeremiers de Marratxí, omplint la plaça de l'Església de Sant Marçal de música i tradició. La cerimònia ha comptat amb la presència del batle de Marratxí, Jaume Llompart; el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la consellera insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate; el director insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca, Álvaro Roca, així com la regidora de Fires i Festes, Antònia Coll; la regidora de Cultura i Ceràmica, Carmen Cañellas; i la regidora de Comerç i Turisme, Odette Torres, així com altres membres de la corporació municipal.

Després de la inauguració, amb tall de cinta, les autoritats han recorregut els diferents estands, on han saludat els artesans i han pogut conèixer de primera mà les seves creacions, des de peces tradicionals fins a innovadores propostes que combinen tècniques ancestrals amb dissenys contemporanis.

Aquest 40è aniversari de la Fira vol valorar el llegat artesanal de Marratxí, però també planteja una mirada cap a l'evolució de la ceràmica al segle XXI. «Aquest aniversari és una oportunitat per a reivindicar la nostra identitat i projectar-nos cap al futur de la ceràmica, apostant pels joves amb molts tallers i visites escolars durant la setmana. Des de l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre s'està treballant a trobar persones que es vulguin dedicar a aquest ofici tan artesà com aquest», ha afirmat el batle.

Com cada any, la fira ofereix una àmplia varietat d'activitats, des de tallers de modelatge i decoració de ceràmica per a infants i adults fins a exhibicions de tècniques tradicionals i contemporànies. També s'ha reforçat la programació escolar, amb la participació de 1.600 infants als tallers didàctics que s'impartiran durant la setmana. Podeu consultar la programació a través del següent enllaç.