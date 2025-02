Robina és la nova joia musical de La Maria, una obra íntima i innovadora que transforma la música tradicional valenciana des de l’arrel fins a l’avantguarda. L’arribada del nou disc de la jove cantant d’Oliva (La Safor, País Valencià) va acompanyada d’un videoclip dedicat a les persones que lluiten contra la depressió. Una obra que, com hem dit, transforma la música valenciana.

Amb aquest treball, La Maria trenca tots els clixés i consolida el seu lloc com una de les veus més revolucionàries del panorama musical actual. Reconeguda pels seus guardons com els Premis Ovidi i Carles Santos, la cantant valenciana torna amb força amb el seu segon treball, Robina. Després de l'èxit del seu disc debut, L’Assumpció, i d’haver conquerit més de setanta escenaris del territori, La Maria presenta una obra íntima i poderosa que consolida la seua posició com una de les veus més innovadores de la música valenciana.

L’arribada del nou disc ho fa amb un videoclip del tema «Adoració a Robina». Gravat a les Coves de Sant Josep (Castelló), i que finalitza amb unes sentides paraules de Maria que ho diuen tot: «A totes les persones que estan lluitant contra la depressió i a les que ens han deixat».

Un viatge emocional carregat de tradició i modernitat

Robina és molt més que un disc: és un viatge emocional. Inspirat en la pedra preciosa del robí, La Maria s’endinsa en un procés de renaixença personal i artística, on l’amor, la pèrdua i la redempció són protagonistes. El treball es divideix en tres capítols: la ruptura, un crit de dolor ple de força; el buit, un espai de reflexió i vulnerabilitat; i l’enamorament, un redescobriment de l’amor propi i la llum. Una obra que produeixen Tono Hurtado i Sam Ferrer.

Com descriu el crític musical Josep Vicent Frechina, Robina és «una immersió a pulmó obert en les profunditats més tèrboles i inquietants del trencament emocional. Un atzarós exercici de replegament interior, ordenació del dolor i provisió d’autocures». Les cançons d’aquest àlbum tracen un itinerari de caiguda, enfonsament i reconstrucció, transmetent una catarsi emocional que recorre «de la fragilitat i el defalliment cap a una enteresa i determinació encara vulnerables però armades amb una assertivitat guanyadora pel miracle guaridor de la cançó».

Una fusió de sons que transcendeix gèneres

Les lletres, carregades de poesia i sentiment, connecten amb l’ànima de qui les escolta. La Maria redefineix la música valenciana, transformant-la en un univers sonor que barreja tradició i avantguarda. A Robina, la força de la música tradicional es fon amb textures electròniques i arranjaments innovadors. Des de ritmes minimalistes com els de «Consagració» fins a sons enèrgics i impactants com a «Adoració a Robina», el disc és un mosaic de sensacions que transcendeix gèneres.

Aquest treball alterna melodies que, com diu Frechina «de vegades s’abracen a la terra i s’alimenten de la memòria antiga, amb uns fandangos serpentejants —on es reconeixen els trets familiars del fandango del tio Mario i de Cofrents— i una escomesa per la de l’u que talla l’alé». Altres peces s’enlairen amb una ingravidesa vertiginosa, impulsades per un entramat electrònic que esdevé el contrapés sonor perfecte.

Tal com destaca el crític musical, el color roig de Robina, inspirat en el robí que li dona nom, «s’ensenyoreix de les metàfores i tenyeix l’omnipresent imatgeria religiosa —adoració, consagració, Verge Maria— d’amargor, consol i autoafirmació».

Un cant a la superació personal

Robina naix d’un procés de creixement personal. La Maria reflexiona sobre l’amor, el desamor i la salut mental, una temàtica clau en el seu recorregut artístic. Amb deu anys d’autocura i teràpia, la cantant d’Oliva ha convertit aquest projecte en una declaració de força i estima cap a una mateixa.

«Fes del teu dolor un arpa», escrivia Kostas Karyotakis. I segons Frechina, potser no hi ha en la música contemporània una resposta més fidel ni més commovedora a aquest vers que aquesta Robina engendrada des de la pena, la resiliència i una rara i vivíssima sensibilitat.La Maria presentarà Robina en directe el pròxim 21 de març al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), en un concert que promet ser una experiència única i emocionant.