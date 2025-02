Coincidint amb carnestoltes, Els Amics de les Arts publiquen la seva cançó 'Carnaval', transformada junt amb Figa Flawas en un 'corrido tumbado'. 'Carnaval', una cançó publicada per Els Amics de les Arts dins el disc 'Espècies per catalogar' (2012), va ser escollida per Figa Flawas, qui varen explicar que l’havien escoltada molt quan eren nins i que els feia molta il·lusió poder-la treballar plegats.

Es tracta d'una nova cançó que se suma al disc ‘20 anys d’Amics’, amb el qual Els Amics de les Arts celebren el seu vintè aniversari. Cada divendres i fins al dia de Sant Jordi, Els Amics de les Arts publicaran un nou tema. I el 23 d’abril ja estarà disponible el nou disc sencer. Noms dels col·laboradors del disc Alba Careta Group, Amulet, Andrea Motis, Balkan Paradise Orchestra, Figa Flawas, Joan Dausà, Judit Neddermann, Kevin Johansen, La Fúmiga, La Pegatina, Lluís Gavaldà, Manu Guix, Marco Mezquida, O-Erra, Roger Mas, Santi Balmes, Scotty DK, Sergio Dalma, Sidonie, Sopa de Cabra, The Tyets i Tomeu Penya. Tots els artistes que participen en el disc són catalans, excepte els valencians La Fúmiga i els mallorquins Amulet, O-erra i Tomeu Penya. Han destacat també una participació internacional de l’argentí Kevin Johansen, de qui diuen que varen ser grans seguidors quan començaven a fer música i que ha inspirat algunes de les seves cançons. Els Amics de les Arts actualment han aturat la gira de concerts i no tornaran a actuar fins al 25 de juliol, amb motiu d’un gran concert de celebració d’aniversari al Poble Espanyol de Barcelona que serà l’únic concert que faran a Catalunya el 2025. Les entrades per a aquest esdeveniment es varen exhaurir en només tres hores. No obstant això, han anunciat que faran també un concert d’aniversari al País Valencià, a Andorra (exhaurit) i han obert la venda d’entrades per a un concert a Palma.