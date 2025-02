El grup de música mallorquí Antònia Font ha estat triat pel ple de l'Escola Municipal de Mallorquí de l'Ajuntament de Manacor per a rebre el Reconeixement de Mèrits 2025. Aquesta distinció, proposada pel claustre del professorat, reconeix la seva contribució a la difusió del català de Mallorca tant dins com fora del territori, així com la seva trajectòria de gairebé trenta anys. El batle de Manacor, Miquel Oliver, els ha comunicat aquest dijous la decisió del claustre.

Antònia Font són la banda sonora de diferents generacions, de padrins, fills i nets, i amb les seves lletres han ensenyat a estimar la nostra llengua, transmetent-ne la riquesa, la bellesa i la força. L'acte oficial de lliurament del guardó es durà a terme el 5 de juny a les 19.00 hores a l'Auditori de Manacor. Des de 1976, l'Escola Municipal de Mallorquí atorga el Reconeixement de Mèrits a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana i per la protecció i transmissió d'alguna faceta del llegat lingüístic i cultural. Antònia Font s'afegeix així a una llista de guardonats que inclou escriptors com Guillem d'Efak, Maria Antònia Oliver, Bernat Nadal i Antònia Vicens, figures de la música com Maria del Mar Bonet, Biel Majoral, Dàmaris Gelabert o els grups Tramudança i l'Agrupació Sa Torre, així com col·lectius destacats com la Mostra de Teatre o el Club d'Esplai Crist Rei. Antònia Font: gairebé tres dècades de referent musical en català Fundat el 1997, Antònia Font s'ha convertit en un dels grups de pop català més influents del segle XXI. Amb un estil innovador i unes lletres carregades d'imaginari poètic i surrealista, la banda ha deixat una empremta profunda en la història de la música en català i ha inspirat diverses generacions de músics i seguidors. El grup ha rebut nombrosos premis i reconeixements al llarg de la seva trajectòria, incloent-hi dos Premis Puig-Porret per als discos Alegria (2002) i Lamparetes (2011). A més, el 2012 varen ser guardonats amb el Premi Enderrock a l'artista de l'any com a reconeixement a la seva carrera musical. La formació està integrada per Pau Debon (veu), Joan Miquel Oliver (guitarra i composició), Joan Roca (baix), Jaume Manresa (teclats) i Pere Debon (bateria). La seva música, marcada per melodies contagioses i lletres evocadores, ha conquerit un públic fidel i heterogeni, que ja inclou generacions diverses. Els passats 23 i 24 de novembre, Antònia Font va omplir l'Auditori de Manacor amb dos concerts que emocionaren un públic intergeneracional totalment entregat.