Aquest dissabte, dia 1 de març, a les 11h, es farà la presentació del llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez, a la fundació QUAES, a València (carrer de Menéndez Pelayo, 25, el Pla del Real, València). La Fundació QUAES, impulsada pel grup Ascires, neix del compromís per acostar els avanços i els coneixements mèdics a la societat.

La presentació comptarà, a més de M. Isabel Pérez, autora del llibre i delegada de ConArtritis Mallorca, amb Almudena Villalba Organero, presidenta d’Avaar i escriptora. A més, hi intervendran pacients amb artritis i participants en el llibre, com és el cas de Lucía Colom, il·lustradora. Després de la presentació es gaudirà d’un refrigeri per als presents.

Organitzen l’acte la fundació QUAES, AVAAR i Edicions Documenta Balear.

Hem intercanviat uns missatges amb l’autora del llibre, M. Isabel Pérez, per saber com ha estat possible aquesta presentació a València:

-Com és que heu pogut organitzar una presentació a València?

-Des de la Coordinadora Nacional d’Artritis, a la qual pertany la delegació de Mallorca, es va enviar un correu a totes les associacions membres d’aquesta coordinadora.

-I qualcú va contestar...

D’entre totes les associacions, tenim l’associació AVAAR (Associació Valenciana d’Afectats d’Artritis Reumatoide). Idò bé, jo tenc contacte amb la presidenta perquè formam part de la junta directiva de la Coordinadora. Res, pel motiu que sigui em va contactar per si podia fer una presentació a València.

-Idò tot gràcies a un correu?

-Sí, després del missatge de la Coordinadora Nacional d’Artritis demanant si volien que es presentàs el llibre a la seva comunitat o la seva seu. En aquest cas, València em va contactar i, per això, es farà la presentació a la fundació QUAES.

-Heu rebut més peticions per presentar el vostre llibre?

-Sí, m’han contactat des d’Osca, l’associació ARO.

-Gràcies i molta de sort a València!