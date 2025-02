L’Obra Cultural Balear (OCB) ha posat en marxa una roda de contactes per a presentar als agents socials la proposta per a revertir els impactes del turisme en la llengua i la cultura. Les reunions han començat amb el sindicat Comissions Obreres (CCOO), un dels majoritaris en el sector de l’hoteleria i el comerç.

A la trobada entre els dirigents de les dues entitats, Antoni Llabrés, president de l'OCB, i José Luis García, secretari general de CCOO Illes Balears, s'ha compartit diagnòstic i coincidit en la necessitat de «posar límits a l'actual model de turisme de masses per a poder transitar cap a un futur sostenible des d'un punt de vista social, econòmic i ecològic». L'OCB pretén cercar la complicitat i el suport de sindicats, patronals, altres agents socials i de la societat civil en general per a «afegir la sostenibilitat lingüística i cultural als objectius que caldria assolir en un gran acord de país».

Llabrés ha manifestat que revertir les conseqüències directes del turisme de masses sobre la nostra llengua i cultura requereix «actuacions urgents» des de tots els àmbits, públics i privats, ja que «ens trobam en una situació d’emergència lingüística que no admet dilacions». L’OCB demana el suport i el compromís de sindicats i patronal del sector per a fer un front comú i apostar per unes polítiques lingüístiques que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana en l’activitat turística.

Els representants de l'OCB han exposat als de CCOO les 50 mesures que l’entitat va proposar a la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, el passat mes de novembre. Llabrés ha recordat que l’OCB ja va presentar aquestes 50 mesures d’implantació immediata al Govern, amb l’objectiu que l’executiu en prengués nota, directament, a través d'una reunió amb el conseller de Turisme Jaume Bauzà, i també en el marc del grup de treball de patrimoni cultural de la Mesa per la Sostenibilitat.

L’OCB assenyala que aquestes 50 mesures d’actuació pretenen neutralitzar les conseqüències negatives que aquest model econòmic basat en el turisme de masses implica per a la llengua i cultura pròpies. Es tracta de mesures principalment vinculades a impulsar la presència del català a l’activitat turística i de serveis i a assegurar la formació i la integració dels nouvinguts a la llengua i cultura del país.

De les 50 mesures que recull el document elaborat per l’OCB, el president de l’entitat n’ha destacat les que demanen més inversions per a les polítiques de normalització lingüística, com seria destinar un 5% de l’Impost del Turisme Sostenible a finançar projectes específicament vinculats al foment de la llengua catalana, un Pla d’actuació urgent a les zones amb més pressió turística, on el català té una presència residual; com són Calvià, Palma o Eivissa, fer present el català en tota l’oferta de serveis turístics i regular l’ús del català en el sector del comerç i la restauració. En aquest sentit, es proposa assegurar la presència del català als establiments de restauració i pel que fa al personal que hi treballa, s’han de garantir els coneixements i la formació necessaris per al personal, perquè pugui dur a terme la seva activitat i els permeti entendre els clients que s’expressen en català.