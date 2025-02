El pròxim dissabte, dia 22 de febrer, a les 12 hores, tendrà lloc a la biblioteca de Lloseta una edició més dels recitals anomenats 'Univers Lloseta, poetes essencials a la biblioteca'. En aquest cas, la protagonista serà Aina Ferrer Torrens.

El recital esdevendrà una passejada per la trajectòria personal i literària de l’autora. Aina Ferrer Torrens acumula totes aquestes publicacions: Exili per a dues ales (Ajuntament d’Inca, 1988); De l’absència, variacions (Ajuntament de Binissalem, 1992); Perspectiva de pronoms, Ed. Fruits del temps, Elx 1992; En el saltant de l’aigua, Perifèrics, Palma 2000; 13 x 3 (participació) Poesia perifèrica. Perifèrics, Palma 2006; Joc de contraris, Ed. Viena, Barcelona 2008; Pas en vers, Palma 2008, dins la col·lecció ‘Paraula de Poeta’ de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Entre les conclusions poètiques a les quals arriba l’autora, cal destacar que: «Aprendre una certa tècnica és important, però sense caure en l’extrem que l’ofici s’empassi la vida. Estic convençuda que sempre arriba la necessitat de fer un punt i a part i desaprendre per poder mantenir la creació». Després del recital hi haurà un tast de vins per als assistents.