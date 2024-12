Detenen a un jove per maltractar el seu infant a Palma

La Policia Nacional ha arrestat un jove de 27 anys per, presumptament, maltractar el seu infant i provocar-li lesions que van requerir ser tractades a l'UCI pediàtrica de l'Hospital de Son Espases de Palma.

Els agents de recerca de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) van rebre avís que un menor ingressat a l'hospital podria haver estat víctima de maltractaments. Els fets van passar el dia 15 de desembre passat a la tarda, quan el menor va ingressar al centre hospitalari amb lesions compatibles amb un maltractament.

Les versions dels fets han estat «contradictòries» i «poc clares» des del principi, per la qual cosa no eren compatibles amb els pronòstics mèdics. D'aquesta manera, es va poder constatar una possible sacsejada com a causa de les lesions.

Després de la investigació pertinent, els agents han procedit a la detenció del pare del menor, com a suposat autor d'un delicte de maltractament infantil.