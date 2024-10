[VÍDEO] Els porters de l'Oktoberfest immobilitzen i apallissen dos joves indefensos

Una autèntica brutalitat. Els controladors d'accés al festival Oktoberfest de Barcelona han immobilitzat i apallissat dos joves indefensos als quals acabaven de fer fora. El vídeo ha estat difós per un testimoni dels fets i ràpidament s'ha fet viral a les xarxes socials.



Tal com ha publicat el diari Nació Digital, els porters ja han estat identificats i acomiadats dels seus llocs de feina i els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, també han obert una investigació per tal d'esclarir les causes que envolten els fets.



L'empresa encarregada del servei, Segurpol, ha explicat que els controladors d'accés van fer fora els joves per presumptament increpar dues dones. A més a més, segons diuen, una de les víctimes de la brutal pallissa s'hauria encarat amb un dels porters a la sortida, la qual cosa hauria propiciat la brutal agressió.



Els fets van ocórrer el passat diumenge a la mitjanit. Els controladors d'accés van treure els joves pels aldarulls ocasionats de molt males maneres: clavant-los cops de puny i puntades de peu quan estaven indefensos. De fet, fins a vuit porters van participar en l'agressió, que es va produir ja fora de les instal·lacions de l'Oktoberfest. Podeu veure les impactants imatges a través del vídeo difós a xarxes per Nació Digital:

Indignació a l'Oktoberfest de Barcelona: els porters immobilitzen i apallissen dos joves indefensoshttps://t.co/iqzb1GS8tO pic.twitter.com/U4HbRiLOPk — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2024