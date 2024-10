Una jove denuncia Jaume Crespí, exbatle de Deià, per agredir-la sexualment i aquest intenta callar-la

L'exbatle de Deià Jaume Crespí està sent investigat per un delicte contra la llibertat sexual d'una jove de 23 anys. Els fets varen passar en un cotxe a un aparcament d'Esporles el 25 de setembre passat.

Segons explica l'afectada, Crespí va quedar amb la jove a un bar de Palma on varen consumir alcohol i cocaïna, després la va acompanyar amb cotxe al seu domicili, a Esporles, i va aparcar el vehicle en un estacionament aprofitant que s'havia quedat adormida durant el trajecte.

La jove relata que, a continuació, l'home li va fer tocaments als pits i a la zona genital i li va llevar els pantalons per a forçar-la a l'interior del cotxe. La jove li va dir que parés i el mateix dia va posar els fets en coneixement de la Guàrdia Civil i els agents de la Policia Judicial de Calvià varen obrir una investigació per a intentar aclarir els fets.

La Policia va citar dimecres passat l'exbatle de Deià com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual però Jaume Crespí va negar en tot moment haver violat la jove. A més, Crespí s'ha negat a lliurar de manera voluntària una mostra del seu ADN per a comparar-lo amb les restes biològiques obtengudes de la jove.

L'exbatle de Deià pressiona la jove perquè calli

Segons ha publicat l'Última Hora, Jaume Crespí va contactar amb la denunciant divendres passat per a pressionar-la perquè no parli amb ningú sobre els fets. El mitjà de comunicació ha fet públiques converses de WhatsApp entre Crespí i la jove on aquest «intenta manipular-me perquè no parli i expliqui què va passar, que ell mateix va admetre».