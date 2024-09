Carlos Delgado i la resta d'acusats del cas Calanova seran jutjats al novembre

La vista prèvia pel cas Calanova s'ha saldat aquesta setmana a l'Audiència Provincial sense acord i l'exconseller de Turisme en l'època de José Ramón Bauzá, Carlos Delgado, i la resta d'acusats seran jutjats a partir del pròxim 25 de novembre.



La Secció Primera de l'Audiència havia citat aquest dijous a Delgado i als altres cinc acusats d'afavorir a la societat Port Olímpic Calanova, a Palma, en el concurs de privatització d'un port esportiu.



La Fiscalia demana per l'exconseller una condemna d'inhabilitació i un any i nou mesos de presó, per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. També reclama el pagament d'una multa d'1,1 milions d'euros.



El cas investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació del port esportiu de Calanova a l'empresa Port Olímpic. La Fiscalia acusa l'exconseller d'haver manipulat el concurs per a beneficiar al seu soci.



Aquesta adjudicació va tenir lloc el setembre de 2013, quan Carlos Delgado (PP) era conseller de Turisme i president de Ports de les Illes Balears (Ports IB) en el Govern de José Ramón Bauzá.



Un empresari va presentar una querella contra l'exconseller i altres empreses concursants van denunciar irregularitats, com que la taula havia admès un nou estudi de la guanyadora quan ja no era possible presentar més documentació. A més van mantenir que la rebaixa de preus realitzada per Port Olímpic era «temerària», però Ports IB va rebutjar aquests recursos.



En la peça s'investiguen altres cinc persones: l'exsecretari general de la Conselleria, un advocat, el soci de despatx de l'exconseller i dos empresaris.



El Ministeri Públic considera que Delgado va adoptar decisions i va dictar resolucions directament encaminades a afavorir l'adjudicació del concurs a Port Olímpic Calanova, de la qual era soci i era administrada pel seu amic, també acusat.



Seguint l'escrit d'acusació, l'adjudicació va generar un desproporcionat benefici econòmic tant a l'amic del llavors conseller com al seu soci en el despatx, també investigat.



La societat que va acabar beneficiada estava participada pels altres dos acusats, que el fiscal considera que també es van enriquir gràcies a la influència de Delgado.



El representant del Ministeri Públic acusa l'exconseller de servir-se tant de la seva ascendència jeràrquica com de la relació i amistat amb el secretari general de la Conselleria i secretari del Consell d'Administració de Ports IB perquè l'adjudicació resultés a favor de Port Olímpic.



Fiscalia considera, a més, que Delgado va maniobrar per a sostreure al Consell d'Administració de Ports IB el control del procediment i eliminar la intervenció necessària del director gerent, encarregat de proposar l'aprovació dels plecs dels nomenaments dels components de la mesa de contractació.