Una festa privada bloqueja l'accés a una cala pública d'Eivissa sota l'autorització del batle

A Sant Antoni de Portmany diversos banyistes han denunciat que aquest dimecres se'ls ha impedit l'accés a cala Gracioneta, perquè s'hi estava celebrant una festa privada: Keinemusik. Els assistents havien pagat entrada per accedir a l'esdeveniment, on actuaven discjòqueis internacionals, i l'equip de seguretat vetava l'accés a la cala a les persones que no tenien entrada.

Tal com ha avançat IB3, la festa va recaptar 100.000 euros que han de ser destinats a l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera (Apneef). No obstant això, molts banyistes i l'entitat ecologista Salvem Sa Badia de Portmany han criticat la iniciativa i han mostrat el seu rebuig al tancament de platges públiques per a esdeveniments privats. «Es poden celebrar accions benèfiques sense afectar els entorns naturals», han lamentat.

La Policia Local, davant les trucades telefòniques per denunciar els fets, responia que el batle de Sant Antoni havia autoritzat la festa i que no hi havia més a fer. Un banyista afectat ha revelat que l'equip de seguretat de la festa al·legava que «la platja estava massificada i que Protecció Civil prohibia el pas fins que no sortís gent, però encara cobraven entrades».