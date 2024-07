Qui és, en realitat, Alberto 'Pugilato'?

L'individu que s'amaga darrere el pseudònim de 'Pugilato' és, en realitat, Alberto Gonzalo de Juan. Ha protagonitzat diversos episodis de violència, el darrer dels quals, la campanya d'odi contra un cantant mallorquí a qui li ha atribuït falsament, uns missatges a la xarxa X.

Alberto Gonzalo de Juan, àlies 'Pugilato', es defineix a si mateix com a «Patriota. Pare de 3 fills. Activista NS (és a dir nacional-socialista) perseguit i censurat. Anti-Agenda 2030».

Alberto Gonzalo de Juan és un militant neonazi, negacionista de l'holocaust, i seguidor d'Adolf Hitler. És conegut en xarxes socials com Alberto Pugilato a causa del nom del seu grup de rock anomenat 'Pugilato' del qual n'és el líder.

Considerat pels experts policials com una de les persones més conegudes en el moviment 'skinheads' espanyol, entre les seves activitats professionals que ha desenvolupat hi ha el cobrament de deutes.

En 2021, Alberto 'Pugilato' va ser condemnat a un any de presó pel Tribunal Suprem per delicte d'odi.

La condemna va venir motivada per un concert celebrat el 30 d'octubre de 2010 a Sabadell (Barcelona), on hi varen actuar els grups 'Más que palabras' i 'Batallón de Castigo', que varen cantar cançons «referides a la supremacia de la raça blanca» amb la finalitat «d'estendre l'odi i la violència a conseqüència de la xenofòbia i antisionisme».

Segons la sentència, durant les cançons el públic va cridar «Sieg Heil» i crits en favor de Josué Estébanez, condemnat en 2009 per l'assassinat per motius ideològics de Carlos Javier Palomino.

Agressió a un humorista

Abans de la campanya contra el músic mallorquí, Pugilato havia sortit a la palestra perquè es va presentar a un xou del còmic espanyol Jaime Caravaca per a pegar-li diversos cops per uns comentaris que havia fet l'humorista.