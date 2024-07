Detengut a Manacor un home amb prop de 17.000 descàrregues d'arxius pedòfils

Agents de la Policia espanyola han detengut a Manacor un home, de 45 anys, per la tinença de 17.000 descàrregues de material audiovisual de contingut pedòfil.

En nota de premsa, la Policia ha informat que l'operació té el seu origen per part del Grup de Delictes Tecnològics a Palma, com a conseqüència de la investigació que es fa per aquest grup contra la tinença i distribució de material d'explotació sexual infantil a través de internet, sol·licitant col·laboració a la Unitat Central de Ciberdelinqüència, en concret del Grup I de Protecció al Menor de la Comissaria General de Policia Judicial a Madrid.

Els agents tenien coneixement que, a través de les diferents xarxes d'intercanvi d'arxius, es compartien arxius amb contingut d'abús sexual infantil, i actualment és un dels serveis d'internet més utilitzat per a intercanviar, distribuir i descarregar arxius de contingut pedòfil.

Les xarxes d'intercanvi d'arxius pedòfils permeten posar en contacte usuaris a qualsevol lloc del món i compartir entre ells pràcticament qualsevol tipus d'arxiu, incloent vídeos, imatges, música, programes o documents.

Ciberpatrullatge

La Policia, després d'analitzar la informació recollida després del ciberpatrullatge a les xarxes, localitza a la zona de Manacor un home, el qual estava procedint a la descàrrega i distribució de nombrosos arxius de contingut pedòfil.

Els agents constaten que hi ha diversos dies de connexions en què es comprova i es monitoren aproximadament més de 8.000 arxius.

Ampliació de la investigació

La Policia amplia la investigació, en què es comprova una segona tanda de descàrregues, sobrepassant els 8.000 arxius, que sumats als inicials, arriben gairebé als 17.000 arxius tant de vídeo com de fotografia de contingut pedòfil.

Per part del grup investigador es recorda la duresa del contingut atesa la vulnerabilitat dels menors que es recullen en aquests arxius, de diferents nacionalitats i entre els dos i els 12 anys; així com ateses les diferents temàtiques de caràcter sexual.

La Policia ha detengut l'home com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors (pornografia infantil), tinença i distribució, i és posat a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Manacor.