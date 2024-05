Un grup d'ultres alemanys provoquen greus altercats a s'Arenal

La Policia espanyola va haver d'intervenir aquest dilluns horabaixa en un altercat provocat per ultres alemanys a s'Arenal.

Segons han informat a Europa Press fonts pròximes als fets, l'incident va començar quan un grup de seguidors d'un equip alemany es trobava al carrer Pare Bartomeu Salvà, en una actitud molt alterada i agressiva.

La tensió va anar en augment fins que varen provocar danys en un establiment i varen agredir un vigilant. La policia va ser requerida atès que els implicats mantenien la seva actitud hostil. Els agents varen haver d'utilitzar material antiavalots per a dispersar la multitud. No hi va haver cap detengut.