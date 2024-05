Podem critica l'arribada a Portopí de les maniobres de l'OTAN

Podem ha criticat aquest dissabte la celebració a Portopí d'unes maniobres militars de l'OTAN, tal com ja ha informat dBalears. Lucía Muñoz, Coordinadora de Podem Illes Balears, ha assegurat que «en aquest context d'escalada bèl·lica és encara més greu que altres anys que Portopí sigui base logística de les maniobres de l'OTAN».



Segons Muñoz, «igual que ja va fer Menorca en aquests dies negant-se que Maó es converteixi en base permanent de l'OTAN i oposant-se a les mateixes maniobres que ara arriben a Palma, els mallorquins i mallorquines ens neguem a posar el nostre territori al servei dels interessos dels Estats Units i de l'OTAN, el seu braç encara més armat».



«No volem ser part ni de les seves guerres ni de les maniobres on les preparen. Som terra de pau i tornem a fer una crida per la defensa de la pau davant l'augment del bel·licisme i dels conflictes arreu del món, amb un genocidi succeint en directe a Palestina i amb la indústria armamentística omplint-se les butxaques amb el negoci de la mort i les pujades dels pressupostos de defensa. En aquest país del 'No a la Guerra' tornem a dir 'OTAN no', ni ahir, ni avui ni demà: Bases Fora», ha sentenciat Muñoz.