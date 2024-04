L'extrema dreta es vanta d'haver acabat amb el domini .cat en totes les webs del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma

El grup del partit d'extrema dreta VOX al Consell de Mallorca va registrar una moció amb l'objectiu de suprimir el domini .cat de totes les webs corporatives del Consell, així com dels seus organismes autònoms, «implementant de manera pràctica i efectiva el domini .es».

Aquesta iniciativa donava continuïtat a la ja aprovada a l'Ajuntament de Palma per tal d'eliminar el domini .cat de la web de la institució. Aquesta dèria espanyolista va prosperar gràcies als vots de VOX i del Partit Popular a Cort baix un fals pretext: passar de palma.cat a palma.es. El cert és que, fins el moment, ambdós dominis estaven habilitats i funcionaven indistintament. Per tant, la raó real d'aquestes iniciatives de l'extrema dreta, amb l'inestimable suport del PP, és acabar amb tot el que tengui a veure amb la nostra llengua i cultura.

La iniciativa espanyolista va sortir endavant gràcies al suport del Partit Popular, amb qui l'extrema dreta ha signat acords per a poder eliminar tot rastre dels drets lingüístics dels catalanoparlants a les Balears.

El ple on es va debatre aquesta moció va estar marcat pel fanatisme del portaveu suplent de VOX, David Gil, qui no va dubtar a demostrar amb la seva intervenció que l'agrupació es mou per motius d'odi ja que no va aportar cap raó pràctica per a l'eliminació del domini conselldemallorca.cat. Així, va argumentar que la web conselldemallorca.es també podria oferir la informació «en espanyol, català o en mallorquí», cosa que ja feia actualment la web conselldemallorca.cat.

No es va quedar enrere la portaveu del Partit Popular, Núria Riera, qui va començat per assenyalar que s'haurien de deixar al marge «aquestes consideracions polítiques exagerades que s'han fet». «Entenc que hi ha grups que necessiten aquesta confrontació i tot d'una que tenen la possibilitat de ficar temes lingüístics, temes de drets, ho aprofiten», fent referència a les intervencions d'El Pi, el PSOE i MÉS però definint alhora exactament el que fa el seu soci, VOX, amb aquesta moció.

Riera va admetre, tot seguit, que «tots els dominis són vàlids» i va exemplificar que no hi ha cap problema amb els dominis que usa el Govern (goib.cat i goib.es) i el Parlament (parlamentib.cat i parlamentib.es) des de fa anys. «Aquest domini .es ha impedit drets lingüístics i tenir la informació en les dues llengües? No.», ha remarcat Riera. Per tant, la portaveu del PP va acabar, segurament sense pretendre-ho, defensant que durant anys les principals webs de les institucions públiques de les Illes Balears han usat els dos dominis, sense que suposàs cap problema, per a després votar a favor de l'eliminació d'un d'ells (el .cat). Riera va confirmar així que no hi ha cap raó tècnica, sinó ideològica, per a eliminar el domini conselldemallorca.cat.

Aquest dijous, l'extrema dreta ha emès un comunicat on es vanta d'haver acabat amb el domini .cat de totes les webs relacionades amb el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. El portaveu de VOX a la institució insular, Toni Gili, ha assenyalat que, «amb aquesta implantació del domini .es i la supressió del .cat, hem acabat el domini .cat, que el govern d'esquerres i separatista de la legislatura 2015/ 2019, que va demostrar una vegada més, la seva incapacitat a l'hora de representar la rica identitat cultural de Mallorca i sense tenir en compte l'opinió de molts mallorquins».

Gili ha recordat les paraules de David Gil, portaveu adjunt al Consell, en el transcurs de la seva defensa de la moció on afirmava que «no hem de passar per alt, que la supremacia de la llengua catalana al domini .cat resulta irrespectuosa i, sobretot, discriminatòria cap als drets lingüístics d'aquells que desitgen relacionar-se amb aquesta administració en espanyol». Una afirmació rotundament falsa ja que les webs amb el domini .cat tenien com a opció d'idioma el castellà.

.cat, un domini que representa la nostra llengua

El domini .cat és el primer domini per a una comunitat lingüística i cultural. Els criteris per tal que un lloc web tengui el domini .cat són que sigui en català o que estigui relacionat amb la cultura catalana. Per això, el Parlament va aprovar l'any 2007, amb els vots del PSIB, Bloc per Mallorca i Unió Mallorquina, instar el Govern a fer que totes les institucions de les Balears amb web emprassin el domini .cat.

El domini .cat continua creixent, sobretot a les Illes Balears, malgrat els atacs de l'extrema dreta



Any rere any, la comunitat catalanoparlant continua creixent a la xarxa. Una bona mostra d’això és l’augment progressiu de pàgines web amb el domini .cat. Cada vegada hi ha més tendència a fer servir un domini amb .cat per a publicar continguts en català: «Un web amb .cat proporciona una sensació de proximitat als territoris on es parla català, a més d’obtenir una identitat pròpia que diferencia de la resta. Aquest domini també permet fer servir caràcters propis de la llengua catalana, com els accents, la ç o la l·l», destaca la Fundació .cat.

Cal destacar que entre els territoris de parla catalana, les Illes Balears són el territori on més creix, any rere any, el registre de dominis .cat.

Segons DonDominio, principal agent registrador del .cat a les Balears, el creixement del domini .cat al nostre territori està relacionat amb un major coneixement del món d’Internet entre els comerços locals ja que el català és llengua oficial a les Illes i tenir un web en aquest idioma projecta una imatge de proximitat als usuaris. De fet, segons un estudi de la Fundació .cat sobre coneixement de marca, més d’un 50% de les persones enquestades considerava el .cat la millor extensió per a arribar a més gent i posicionar-se en els territoris de parla catalana.