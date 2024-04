Ha mort el filòsof Josep-Maria Terricabras

Josep-Maria Terricabras (Calella, Maresme) ha mort aquest dimarts a 77 anys. Filòsof, catedràtic, activista i polític, eurodiputat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, es va doctorar en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i per la Universitat de Münster. L'any 1995 va passar a formar part de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) com a membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Va fundar la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. La seva especialitat és la filosofia contemporània i, sobretot, l'obra del filòsof Ludwig Wittgenstein. És l'introductor als Països Catalans del projecte Filosofia 3/18.

Activista en la defensa de la llengua i dels drets lingüístics, va impulsar al PEN Internacional, que va presidir, el Manifest de Girona (2013), que reclamava que l’ús i protecció de la pròpia llengua fos reconegut per les Nacions Unides. Terricabras també era catedràtic emèrit de Filosofia a la Universitat de Girona.

En l’àmbit polític, va ser eurodiputat per ERC del 2014 al 2019 i president de l’Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu.

M'arriba que ha mort Josep Maria Terricabras, filòsof, catedràtic emèrit de la @univgirona, activista pels drets humans, independentista, savi entre els savis, amic i estimat. La pèrdua per Girona i els Països Catalans és gegant. El trobarem molt a falta. Una abraçada família. pic.twitter.com/dzMSSft165 — Lluc Salellas i Vilar (@llsalellasvilar) April 16, 2024