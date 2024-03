Podem exigeix la dimissió immediata del regidor de Son Servera detingut per maltractament als seus fills

Podem a les Illes Balears ha reclamat la dimissió immediata del regidor d'Unides Podem a Son Servera, Francisco Javier Mora, que ha estat detingut aquest dimecres per uns presumpte maltractament als seus fills.

El partit ha assenyalat que estan centrats en fer les averiguacions pertinents, amb la major celeritat possible», per «confirmar la veracitat de les informacions».

En aquest sentit, han recalcat que Mora «no té cap vinculació, ni càrrec de responsabilitat a Podem», ja que no els figura «ni com inscrit, ni com a militant del partit».

Podem ha assegurat que el regidor es va presentar com a «candidat independent» en la segona posició de la llista d'Unides Podem per Son Servera en les eleccions municipals de 2023 i «aquesta candidatura independent és tota la vinculació amb ell», han argumentat.

Des de la formació han manifestat el seu respecte per les investigacions i la presumpció d'innocència en els processos judicials que se'n puguin desprendre però han matisat que «aquesta presumpció d'innocència no s'aplica a les seves responsabilitats polítiques, ni a la condemna social de ser sospitós de maltractament infantil».

Podem reitera la seva «ferma condemna a qualsevol agressió o acte de violència contra la infància i l'adolescència, així com el seu compromís en la lluita per l'eliminació de totes les violències contra la infància».