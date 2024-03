Dos ferits en una explosió d'una bombona de butà a un habitatge d'Andratx

Dues persones han resultat ferides, una d'elles greu, en una explosió, pel que sembla d'una bombona de butà, en un habitatge d'Andratx.

Segons han informat fonts dels Bombers de Mallorca, l'incident ha passat cap a les 22.40 hores d'aquest dilluns en un edifici de dues plantes, amb un habitatge a cadascuna.

El ferit més greu és el veí de l'habitatge on ha passat l'explosió, i el veí de baix ha resultat ferit lleu. L'incident ha produït un enfondrament considerable que ha deixat runes als carrers limítrofs.

Al lloc s'han desplaçat efectius d'emergències, entre els quals hi ha agents de la Policia Local d'Andratx, que han comprovat que no hi havia persones atrapades pels enderrocs. Per part dels Bombers de Mallorca s'hi han desplaçat unitats dels parcs de Calvià i Llucmajor, amb un sergent i tècnics.

El ferit greu, després d'haver estat traslladat a l'Hospital Son Espases, aquest dimarts ha estat derivat a l'Hospital la Vall d'Hebron, a Barcelona, en estat crític.