Dos amics i una dona major, expulsats d'un bar per parlar en català: «¡Háblame en español!»

Greu cas de catalanofòbia al País Valencià. El periodista V. G. D., acompanyat d'una amiga i la seva mare de cent anys, han estat expulsats d'un bar per parlar en català a una cambrera.

En concret, tal com el periodista ha relatat a les xarxes socials, els fets han tengut lloc al bar Doña Petrona del mercat de Russafa. Quan ell i les seves acompanyants han intentat fer la comanda en català, la persona que els ha atès els hi ha etzibat: «Háblame en español. No quiero saber nada del valenciano».

Quan han intentat, de bones maneres, tornar a fer la comanda en català oferint-se a traduir-la al castellà, la cambrera ha persistit en la seva actitud i ha estat quan ha intervingut l'encarregat de l'establiment que els ha convidat a anar-se'n.

Posteriorment, l'encarregat del bar Doña Petrona s'ha disculpat per l'incident a través de les xarxes socials i ha assegurat que no tenen cap problema amb la llengua pròpia del País Valencià.

V. G. D. ha acceptat les disculpes de l’encarregat i ha demanat, a través de les xarxes socials, que no hi hagi represalies contra la treballadora i la resta de personal de l’establiment, alhora que ha reclamat respecte cap a la llengua pròpia.

"Háblame en español, no quiero saber nada del valenciano". Bar Doña Petrona, al costat del Mercat de Russafa. I ens han. Despatxat! @PlataformaPV @AccioCulturalPV pic.twitter.com/CXSOAYHILi — Vicent G. Devís (@devisvicent) December 2, 2023

No se trata de que el parlen, no obliguem a ningú. Només volem que ens deixen parlar-lo. Hui no ens ha deixat. Ens han despatxat del bar sense contemplacions. Amb una professora de la @uv i una dona de 100 anys amb cadira de rodes! — Vicent G. Devís (@devisvicent) December 2, 2023