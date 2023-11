Militars espanyols retirats reclamen que l’exèrcit faci un cop d’estat

Militars espanyols retirats de diversos cossos han elaborat un manifest en què reclamen un cop d'estat i que les Forces Armades la «destitueixin» el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i després es convoquin noves eleccions davant la, segons ells, «absència de justícia, igualtat i democràcia» a l'Estat espanyol.

Entre els qui subscriuen el manifest figuren alguns dels que el 2020 vanrenparticipar al xat on s'afirmava que «no queda més remei que començar a afusellar 26 milions de fills de puta».

El manifest, al qual s'ha adherit l'Associació de Militars Espanyols (AME), s'ha fet públic aquest divendres, després que Sánchez hagi pres possessió del càrrec, justifica la petició amb l'article 8.1 de la Constitució espanyola que, en relació amb les Forces Armades, té la missió de «defensar l'ordenament constitucional», que veuen «en greu perill per la manca d'independència judicial».

De la mateixa manera, els militars retirats critiquen els indults «per als delinqüents del cop d'Estat d'octubre del 2017», la supressió de la sedició i la reforma de la malversació «només per interessos polítics». Passen després a l'amnistia pactada pel Govern espanyol amb els partits independentistes i asseguren que «no té cabuda» a la Constitució espanyola.

Critiquen «la possible ruptura de la unitat de la nació, única i indivisible, en acceptar per a la investidura esmentada la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, i havent acceptat la denominació per a Catalunya de 'minoria nacional' amb els privilegis que comporta en el dret internacional».

A més, censuren «l'atac a les Forces Armades, amb la cessió de casernes i eliminació de les desfilades militars», entre altres assumptes, i el «menyspreu als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per la desaparició de la Guàrdia Civil de Navarra, la cessió de comissaries a Catalunya i la violació continuada de les fronteres per immigrants il·legals, sense que el Govern les defensi degudament». I, pel que fa a la política internacional, assenyalen «el menyspreu a les Corts» pel «sorprenent» canvi de criteri sobre el Sàhara.