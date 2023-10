A les Balears s'han reportat abusos sexuals a 18 espais de l'Església Catòlica

El Defensor del Poble ha assenyalat 18 localitzacions de les Illes Balears --entre cases d'acollida, parròquies, col·legis, residències i domicilis particulars--, en les quals es varen comunicar abusos sexuals en l'àmbit de l'Església.

Així es desprèn de l''Informe sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica' que fa un any i mig va encarregar el Congrés dels Diputats, i que aquest divendres el Defensor, Ángel Gabilondo, ha lliurat a la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

En concret, el document esmenta la casa d'acolliment de Betlem, el Col·legi Can Bonet (Sant Antoni Abad), Col·legi La Salle, Col·legi Nostra Senyora de Montesion, Sant Bernat de la Real, parròquia de Cala Rajada, parròquia Assumpció de Maria (Can Picafort), parròquia de Crist Rei (Palma), parròquia el Rosari (Eivissa), parròquia de Sant Llorenç (Selva), parròquia de Sant Miquel (Campanet), parròquia de sant Pau (Eivissa), parròquia de Sant Sebastià (Palma), parròquia de Santa María de Portals (Calvià), residència sacerdotal Sant Pere i Sant Bernat, Santuari de Lluc (Escorca) i un domicili particular d'Eivissa.

El llistat inclou tots els casos reportats, sense descartar cap al·legació, independentment de si estaven comunicats o no a la justícia civil o canònica, o si estaven prescrits, arxivats i resolts.

Igualment, l'informe ressalta que cada localització no implica necessàriament un sol agressor i una sola víctima. «De fet, hi ha centres educatius que inclouen casos de diverses agressions i amb diverses víctimes en el mateix o diferent període de temps, o parròquies amb un agressor i nombroses víctimes», cita l'informe.

Dades a nivell estatal

A nivell estatal, el document desprèn que un 0,6 per cent de la població espanyola major de 18 anys, és a dir, unes 236.000 persones, ha patit abusos sexuals a l'Església per part d'algun sacerdot o religiós.

A més, revela que un total de 487 víctimes, un 87 per cent d'elles homes, han denunciat abusos sexuals en el si de l'Església davant la unitat d'atenció a víctimes de la comissió creada pel Defensor del Poble.