Multat amb 132 euros per exercir els drets lingüístics

El març de 2022, la Policia Local de Palma va sancionar Francesc M. Ramis amb una multa de 120 euros. Aquesta quantia econòmica es podia commutar per una activitat formativa. Ramis va comunicar que volia participar en aquesta activitat.

El gener de 2023 l’Ajuntament de Palma li va demanar que sol·licitàs la commutació per correu electrònic per tal de confirmar el dia i l’hora de l’activitat formativa. Ell va fer aquesta sol·licitud i va demanar que el curs fos en llengua catalana.

Després d’haver-lo convocat i desconvocat en dues ocasions, finalment va ser citat per al 25 de maig a la seu de la Policia Local per a fer el curs.

Un cop dins l’aula, va observar que la sessió es desenvolupava íntegrament en espanyol. Ramis va demanar la paraula i va explicar al major que impartia la formació que ell —expressament— havia demanat rebre la formació en català. El major va decidir continuar impartint la sessió en espanyol. Aleshores, Ramis va sol·licitar que li fos expedida una diligència per fer constar que s’havia presentat al lloc i l’hora en què l’havien citat. El funcionari es va negar a expedir aquest document. En aquell moment, Ramis va abandonar l’aula.

L’endemà, Ramis va registrar un escrit a l’Ajuntament per a explicar el que havia passat. A més, va reiterar la seva voluntat de participar en la formació. En l’escrit, va tornar a reivindicar el seu dret a assistir a una formació en llengua catalana.

Un mes i escaig més tard, va rebre la contesta per part del cap de servei de l’Escola de Formació. Reproduïm textualment un fragment de la resposta: «Aquests cursos de condonació, atenent al número de sol·licitants i organització interna de la docència, no les podem oferir en llengua catalana ni en llengua castellana, específicament, el que feim des de l’inici d’aquesta tipologia de cursos, és transmetre els continguts en la llengua que majoritàriament coneixen les persones assistents, en ocasions es fan en català i altres en castellà». En la resposta, el citaven per a una altra edició d’aquesta sessió formativa.

Totes les actuacions de l’Ajuntament fins aquest moment estaven emmarcades en el context d’un govern municipal progressista, que feia bandera de defensar els drets lingüístics dels catalanoparlants.

Ramis va tornar a adreçar un escrit a l’Escola de Formació, en el qual demanava una resposta explícita a la seva petició: Existeix el dret de rebre aquesta formació en llengua catalana? En cas afirmatiu, Ramis demanava que li comunicassin la data, l’hora i el lloc d’aquesta sessió formativa.

Finalment, l’Ajuntament va respondre la seva sol·licitud d’una manera ben particular. Mitjançant l’Agència Tributària de les Illes Balears, li han fet arribar una provisió de constrenyiment sobre la multa, amb un recàrrec del 10 %. És a dir, li confirmen de manera innegable que l’Ajuntament considera ell que no té dret a rebre aquesta formació en català, l’obliguen a pagar la multa i li apliquen un recàrrec del 10 %.

El 19 de juliol Ramis havia registrat un escrit a l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics exposant els fets i demanant empara. No n’ha rebut cap resposta. Pot ser que no hagin tengut temps de contactar amb ell o donar-li una resposta abans que la Direcció General de Política Lingüística hagi estat liquidada.

Francesc Ramis reivindica en aquest article el paper dels individus en la defensa de la llengua.