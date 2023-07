L'Europol inclou l'independentisme català en un informe sobre terrorisme a la UE i diu que és un dels «més actius i violents» a l'Estat espanyol

Nou despropòsit repressiu. L'Europol ha inclòs en un informe l'independentisme català (i el basc) com un dels «més actius i violents» a l'Estat espanyol. En un document sobre la situació pel que fa al terrorisme a la UE, l'agència europea que gestiona la informació criminal i de seguretat apunta que l'independentisme català i el basc «combinen separatisme amb visions extremistes d'esquerra» amb «missatges contra l'Estat espanyol i les institucions, així com contra el capitalisme». «Les lluites socials i econòmiques estan sent utilitzades per aquests grups en els seus missatges contra l'Estat espanyol, també com a oportunitat per reclutar els sectors més desafavorits de la societat», apunta l'informe.

Tal com ha informat RacóCatalà, en una intervenció al comitè de Llibertats del Parlament Europeu, el director executiu de l'Europol, Jean-Philippe Lecouffe, ha apuntat que són els estats els qui els notifiquen les «dades». Preguntat per l'eurodiputada d'ERC Diana Riba sobre l'assenyalament a l'independentisme català, Lecouffe ha afirmat que la informació l'ha aportat l'Estat espanyol i que ells comproven que sigui «fefaent». «Nosaltres no hem de qualificar els fets», ha remarcat.

En la seva intervenció, el director executiu de l'Europol també ha subratllat que no tots els moviments que apunten són «terroristes», sinó que «es tracta de prevenir els actes terroristes». «Se segueixen i controlen tots els tipus de discursos que poden portar a l'extremisme sense que siguin necessàriament actes terroristes d'entrada», ha insistit.

En la seva pregunta a Lecouffe, Riba ha lamentat la manca de «concreció» per apuntar l'independentisme català com a violent. «Ens costa creure per què es parla d'aquesta situació a Catalunya. No hi ha hagut detencions, ni actes violentes ni cap situació perquè estigui representada en aquest informe», ha remarcat.