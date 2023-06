Plataforma per la Llengua vol personar-se en el litigi per la selectivitat en castellà

Plataforma per la Llengua ha demanat comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia en el procediment per les PBAU d'enguany, en què s'oferiren els enunciats en castellà. El procediment s'ha iniciat després del recurs d'un grup espanyolista amb relació a la presència del català en els enunciats dels exàmens de selectivitat.

Segons han explicat en una nota de premsa, l'objectiu de personar-se és defensar les proves d'accés a la universitat en la «llengua pròpia del territori» i ha lamentat que la comissió organitzadora dels exàmens «hagi cedit a les exigències». Denuncien que aquest fet vulnera la Llei de Normalització Lingüística i va en contra de la política lingüística dissenyada pel govern actual.

L'escrit presentat per Plataforma per la Llengua sol·licita al TSJIB que desestimi la demanda fent referència a jurisprudència del Tribunal Constitucional. Argumenten que l'ús normal del català per part de l'administració i el caràcter vehicular del català en l'educació són «mesures vàlides per a compensar la situació de predomini del castellà en la recerca i la publicació editorial universitària i per a donar prestigi a la llengua catalana».